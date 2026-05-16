El Observatorio Data Encuentro publicó su séptimo sondeo de alquileres, con datos actualizados a 2026, un exhaustivo informe donde se releva y analiza cómo son las dinámicas residenciales de las personas que alquilan en la ciudad de Santa Fe. Es una radiografía sobre la mayoría de los factores que inciden en el contrato de un departamento o casa para vivir.
En Santa Fe, casi el 55% de los inquilinos destina la mitad o más de sus ingresos para pagar el alquiler
Es un sondeo actualizado. Ese porcentaje creció respecto de hace tres años. La “inquilinización” crece y se concentra en el Centro. Para poder cumplir con esa obligación, se hicieron más ajustes en los consumos y recortes de servicios.
Y los números arrojados consolidan varias tendencias; pero la primera, y quizás la más saliente, es que el 53,6% de los encuestados destina la mitad, entre la mitad y tres cuartas partes y más de tres cuartas partes de sus ingresos totales para afrontar todos los meses el compromiso del alquiler.
El cambio respecto de lo que pasaba en 2023 es evidente. Por ese entonces, ese mismo porcentaje de inquilinos invertía menos -entre un tercio y la mitad de sus ingresos- para abonar el alquiler. “El nuevo sondeo permite ver un esfuerzo creciente (de los inquilinos) para el pago”, dice el informe de Data Encuentro, cuyo referente es el concejal Lucas Simoniello.
El sondeo se realizó con un cuestionario virtual autoadministrado entre febrero y abril de 2026: se recolectaron 388 casos. “Como todo relevamiento no probabilístico, describe la situación de quienes participaron y permite comparar tendencias en el tiempo, sin pretender representatividad estadística del universo total de inquilinos en Santa Fe”, aclara el estudio.
¿Más fácil, más difícil?
El alquiler es el último gasto que los inquilinos resignan: el 95,1% está al día con el pago. Este porcentaje se mantiene alto aún en contextos de crisis: durante la pandemia de Covid-19, con el retraimiento de la actividad y el consumo, representaba el 88% de los casos, por ejemplo.
Por otro lado, el 4,6% de las personas inquilinas encuestadas adeuda hasta dos meses de alquiler, y el 0,3% debe más de dos meses. Y ante la pregunta: “¿Es más fácil o difícil pagar?”, salta otro elemento significativo del estudio.
En febrero de 2025, 7 de cada 10 encuestados dijeron que le resultaba “más difícil” afrontar el pago. Ahora, 8 de cada 10 inquilinos también admitieron que existen más dificultades, y realizaron recortes para poder abonar el alquiler. Las categorías recortadas son “ajustes” en el consumo general, en tarjetas de crédito y en servicios (telefonía, internet y cable).
Dónde se alquila más
Más de la mitad de los inquilinos relevados vive en el distrito Centro (53,1%), “lo que se condice con la profundización del proceso de verticalización en esa zona, teniendo en cuenta que es el distrito con mayor proporción de departamentos de toda la ciudad (56,7%, según datos del Censo 2022)”, aduce el sondeo.
El 65% de los encuestados vive en departamentos, y el 34% en casas. Asimismo, cerca del 60% de quienes respondieron viven en departamentos de dos ambientes. “Los hogares unipersonales aumentaron del 20 al 27,5% en el período 2010-2022. Y los hogares nucleares de pareja e hijos disminuyeron del 35% al 27,7%”, agrega el sondeo.
Lo que el Séptimo Sondeo de Alquileres 2026 muestra “es consistente con lo que se venía documentando desde 2019. De modo creciente, el alquiler en Santa Fe capital es una estrategia residencial para acceder a una vivienda. La ‘inquilinización’ aumenta y los hogares unipersonales que alquilan van en aumento”, subraya.
En cuanto a la edad, el 34,8% tiene menos de 34 años y el 52% tiene entre 35 y 49 años. Con respecto a la ocupación, cerca de 4 de cada 10 tiene algún vínculo con el Estado, seguidos de los empleados privados y trabajadores independientes.
Por un lado, el estudio refrendó algo que ya se había notado en estudios anteriores: “Un proceso de verticalización de la estructura residencial con una fuerte concentración de nuevos departamentos en el distrito Centro, a la par de una mayor inquilinización”, sostiene.
Las transformaciones en la composición de los hogares, en el mercado laboral, la caída del poder adquisitivo y las restricciones en el acceso al crédito hipotecario explican, en buena medida, la dificultad creciente para tener una casa propia.
“Ese sueño (de ser propietario) persiste, pero hay que allanar el camino”, aduce el estudio.
Expectativa patrimonial
Sobre esto último, también se consultó sobre las “expectativas patrimoniales” de los inquilinos para los próximos 5 años. El 56,4% proyecta seguir alquilando, y el 35,8% aspira a acceder a una casa propia: “Entre quienes tienen esta expectativa, la mayoría proyecta comprar una vivienda terminada (74%) antes que construir (16%)”, añade.
En cuanto al financiamiento, el crédito hipotecario o préstamo bancario es la opción más mencionada, seguida del ahorro propio. “La vía más elegida para salir del alquiler es, precisamente, la que hoy presenta mayores restricciones de acceso”, advierte luego.
El revelador y exhaustivo informe del observatorio Data Encuentro fue realizado a partir del trabajo de Franco Fantini (Mgter. en Evaluación de Políticas Públicas) y Mercedes Gaggiamo, estudiante avanzada de Licenciatura en Sociología.