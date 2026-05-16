Ciudad capital

En Santa Fe, casi el 55% de los inquilinos destina la mitad o más de sus ingresos para pagar el alquiler

Es un sondeo actualizado. Ese porcentaje creció respecto de hace tres años. La “inquilinización” crece y se concentra en el Centro. Para poder cumplir con esa obligación, se hicieron más ajustes en los consumos y recortes de servicios.