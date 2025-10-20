Ahora se podrán "reconvertir" cocheras ociosas de edificios para la instalación de comercios y oficinas
Se autorizó el cambio de destino o reforma de módulos de estacionamiento de vehículos con salida a la vía pública para su reconversión en locales comerciales y oficinas. En qué consiste este cambio aprobado por el Concejo.
Aérea de la ciudad capital. Cada vez hay más edificios. Crédito: Luis Cetraro
A través de la sanción de una ordenanza, el Concejo de Santa Fe aprobó un "Plan de Promoción de Mixtura de Usos en Edificaciones Frentistas" en la ciudad capital. Está destinado a edificios de viviendas colectivas (edificios), oficinas o de usos mixtos ¿Qué implica este cambio normativo?
Que ahora podrá autorizarse el cambio de destino y/o reforma de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos, para "su reconversión en locales comerciales, oficinas u otro uso compatible con el espacio, siempre que se cumpla con las normas de habitabilidad establecidas para el destino propuesto", dice el texto aprobado.
Aquí debe hacerse una salvedad: esto será aplicables únicamente en la superficie resultante de la diferencia entre los módulos previstos en el artículo 90° de la Ordenanza Nº 12.783 -Código de Habitabilidad-, y en un todo de acuerdo con las exigencias de la Ordenanza Nº 7.279 (Reglamento de Edificaciones).
Ese artículo del Código de Habitabilidad establece, para los edificios de viviendas colectivas, determinadas cantidades de módulos de guarda de vehículos en función de las superficies -en metros cuadrados totales- de los lotes de estacionamientos que existen, como se dijo en los edificios de Santa Fe.
Certificación de habilitación
Los locales comerciales resultantes podrán ser habilitados mediante una “Certificación edilicia de Habilitación”, conforme la Ordenanza Nº 12.864, que establece el marco regulatorio para la habilitación de locales y actividades comerciales dentro del ejido municipal.
En muchas unidades de viviendas colectivas hay cocheras ociosas. Crédito: Flavio Raina
"En todos los casos se exigirá un baño cada 50 metros cuadrados destinados a actividad comercial, independientemente de la cantidad de locales comerciales resultantes", dice la norma sancionada, que fue impulsada por el concejal radical Lucas Simoniello (Interbloque "Unidos").
Fundamentos
El Código de Habitabilidad se sancionó con el propósito de mejorar las condiciones de habitabilidad, calidad de vida y sostenibilidad de las edificaciones, en sintonía con los nuevos desafíos de las ciudades. En esa línea se redujeron los requerimientos de módulos de estacionamiento en edificios de vivienda colectiva respecto del antiguo Reglamento de Edificaciones.
"No obstante, en determinados barrios de nuestra ciudad esa reducción no se tradujo en un uso efectivo: muchos módulos permanecen sin demanda, sin venta y, en consecuencia, sin utilización, lo que representa un desaprovechamiento de la superficie edilicia. Así, esta ordenanza permitiría darle solución a este aspecto", aduce el legislador local.
Al mismo tiempo, ya a partir de la Ordenanza N° 13.003 se fomenta que las plantas bajas de las edificaciones sumen transparencia y apertura hacia el espacio público de las veredas y mixturas de usos (residencial-comercial).
"Esto repercute positivamente en la calidad del espacio público inmediato, en la vida social-urbana que se ve reflejada en mayores condiciones de seguridad y mayor sinergia entre usos", agrega Simoniello en los argumentos.
En ese mismo sentido, la ordenanza sancionada "otorga la flexibilidad normativa necesaria para reconvertir ciertos módulos vehiculares en locales comerciales con acceso desde la vía pública, previendo requisitos sanitarios razonables y compatibles con las disposiciones de la Ordenanza N.º 12.864 de Habilitación de Negocios", subraya.
Nuevas dinámicas urbanas
La propuesta se sustenta en dos criterios centrales: "La reversibilidad, que permite retornar al destino original de los módulos si la demanda así lo requiere; la adecuación funcional, que evita sobrerregulaciones en materia de instalaciones húmedas, sin comprometer condiciones de salubridad", aduce luego.
Comercios. La mixtura de usos se ajusta a "las nuevas dinámicas urbanas". Crédito: Manuel Fabatía
De este modo, la iniciativa aprobada "atiende a las nuevas dinámicas urbanas, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles)".
Pero además, "reafirma la vocación de la Ordenanza Nº 12.783 (Código de Habitabilidad) como marco que brinde previsibilidad sin caer en rigideces que terminen afectando la calidad de vida urbana", concluye el edil radical.
