#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Ciudad de Santa Fe

Ahora se podrán "reconvertir" cocheras ociosas de edificios para la instalación de comercios y oficinas

Se autorizó el cambio de destino o reforma de módulos de estacionamiento de vehículos con salida a la vía pública para su reconversión en locales comerciales y oficinas. En qué consiste este cambio aprobado por el Concejo.

Aérea de la ciudad capital. Cada vez hay más edificios. Crédito: Luis Cetraro
 9:18
Por: 

A través de la sanción de una ordenanza, el Concejo de Santa Fe aprobó un "Plan de Promoción de Mixtura de Usos en Edificaciones Frentistas" en la ciudad capital. Está destinado a edificios de viviendas colectivas (edificios), oficinas o de usos mixtos ¿Qué implica este cambio normativo?

Que ahora podrá autorizarse el cambio de destino y/o reforma de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos, para "su reconversión en locales comerciales, oficinas u otro uso compatible con el espacio, siempre que se cumpla con las normas de habitabilidad establecidas para el destino propuesto", dice el texto aprobado.

Aquí debe hacerse una salvedad: esto será aplicables únicamente en la superficie resultante de la diferencia entre los módulos previstos en el artículo 90° de la Ordenanza Nº 12.783 -Código de Habitabilidad-, y en un todo de acuerdo con las exigencias de la Ordenanza Nº 7.279 (Reglamento de Edificaciones).

Mirá tambiénContra los "nidos de ratas": intiman a 6 propietarios de inmuebles abandonados para que los mantengan

Ese artículo del Código de Habitabilidad establece, para los edificios de viviendas colectivas, determinadas cantidades de módulos de guarda de vehículos en función de las superficies -en metros cuadrados totales- de los lotes de estacionamientos que existen, como se dijo en los edificios de Santa Fe.

Certificación de habilitación

Los locales comerciales resultantes podrán ser habilitados mediante una “Certificación edilicia de Habilitación”, conforme la Ordenanza Nº 12.864, que establece el marco regulatorio para la habilitación de locales y actividades comerciales dentro del ejido municipal.

En muchas unidades de viviendas colectivas hay cocheras ociosas.En muchas unidades de viviendas colectivas hay cocheras ociosas. Crédito: Flavio Raina

"En todos los casos se exigirá un baño cada 50 metros cuadrados destinados a actividad comercial, independientemente de la cantidad de locales comerciales resultantes", dice la norma sancionada, que fue impulsada por el concejal radical Lucas Simoniello (Interbloque "Unidos").

Fundamentos

El Código de Habitabilidad se sancionó con el propósito de mejorar las condiciones de habitabilidad, calidad de vida y sostenibilidad de las edificaciones, en sintonía con los nuevos desafíos de las ciudades. En esa línea se redujeron los requerimientos de módulos de estacionamiento en edificios de vivienda colectiva respecto del antiguo Reglamento de Edificaciones.

Mirá tambiénEl glorioso frontón del Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, declarado de interés histórico y deportivo

"No obstante, en determinados barrios de nuestra ciudad esa reducción no se tradujo en un uso efectivo: muchos módulos permanecen sin demanda, sin venta y, en consecuencia, sin utilización, lo que representa un desaprovechamiento de la superficie edilicia. Así, esta ordenanza permitiría darle solución a este aspecto", aduce el legislador local.

Al mismo tiempo, ya a partir de la Ordenanza N° 13.003 se fomenta que las plantas bajas de las edificaciones sumen transparencia y apertura hacia el espacio público de las veredas y mixturas de usos (residencial-comercial).

"Esto repercute positivamente en la calidad del espacio público inmediato, en la vida social-urbana que se ve reflejada en mayores condiciones de seguridad y mayor sinergia entre usos", agrega Simoniello en los argumentos.

Mirá tambiénCrean un programa para que el Riacho Santa Fe sea un corredor turístico y patrimonial: en qué consiste

En ese mismo sentido, la ordenanza sancionada "otorga la flexibilidad normativa necesaria para reconvertir ciertos módulos vehiculares en locales comerciales con acceso desde la vía pública, previendo requisitos sanitarios razonables y compatibles con las disposiciones de la Ordenanza N.º 12.864 de Habilitación de Negocios", subraya.

Nuevas dinámicas urbanas

La propuesta se sustenta en dos criterios centrales: "La reversibilidad, que permite retornar al destino original de los módulos si la demanda así lo requiere; la adecuación funcional, que evita sobrerregulaciones en materia de instalaciones húmedas, sin comprometer condiciones de salubridad", aduce luego.

Comercios. La mixtura de usos se ajusta a "las nuevas dinámicas urbanas".Comercios. La mixtura de usos se ajusta a "las nuevas dinámicas urbanas". Crédito: Manuel Fabatía

De este modo, la iniciativa aprobada "atiende a las nuevas dinámicas urbanas, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles)".

Mirá tambiénPunto por punto, cómo es el plan para "darles vida" a las garitas del antiguo tren urbano de Santa Fe

Pero además, "reafirma la vocación de la Ordenanza Nº 12.783 (Código de Habitabilidad) como marco que brinde previsibilidad sin caer en rigideces que terminen afectando la calidad de vida urbana", concluye el edil radical.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Concejo Municipal de Santa Fe
Municipalidad de Santa Fe
Construcción
Lucas Simoniello
Santa Fe
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro