Ciudad de Santa Fe

Ahora se podrán "reconvertir" cocheras ociosas de edificios para la instalación de comercios y oficinas

Se autorizó el cambio de destino o reforma de módulos de estacionamiento de vehículos con salida a la vía pública para su reconversión en locales comerciales y oficinas. En qué consiste este cambio aprobado por el Concejo.