El glorioso frontón del Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, declarado de interés histórico y deportivo
La entidad tiene 124 años de vida. Allí se destacan varias disciplinas deportivas. Y la Cancha de Trinquete “José D’ Andrea” guarda increíbles anécdotas fundacionales. El Concejo la declaró de interés municipal.
Año 2007. Un grupo de chicos le “dan duro” a la pared del frontón. La historia siguió. Crédito: Archivo
Ocurre con poca frecuencia que un frontón sea declarado de interés histórico por el Concejo de Santa Fe. Pero también ocurre que ese lugar rectangular, con el “frontis” como meta total y definitiva, donde desde hace décadas y décadas gentes de todas las edades se ponen a pegarle a la pelotita contra esa pared del fondo, haya sido un mojón para el deporte local.
Es que el Club Gimnasia y Esgrima, en 4 de Enero 2031 -esquina Juan de Garay- tiene nada más y nada menos que 124 años de historia. Ha acompañado el progreso de la ciudad desde su lugar de institución señera en el deporte, la integración y la contención social. Y el frontón fue su deporte fundacional: así, se ganó el bronce.
Así, por ordenanza, el Legislativo local declaró “de interés histórico, deportivo, y patrimonial y municipal” al frontón de esa entidad. Además, se autorizó a la institución a denominar y colocar una placa conmemorativa en esa cancha de pelota-paleta (también “pelota vasca”), que se llama Trinquete “José D’ Andrea”.
Los más pibes se enganchan con este deporte de fuerza y precisión. Crédito: Instagram CgyE
Este espacio “tiene gran relevancia en la historia deportiva y social de la ciudad capital, ya que ha sido impulsor de una gran variedad de deportes que diariamente forman a niños, niñas adolescentes y adultos”, sostuvo el impulsor de la iniciativa en el Concejo, Carlos Suárez (Interbloque “Unidos”), con el apoyo del Dr. Santiago Mascheroni, secretario de Justicia provincial.
Breve historia
Según consta en el sitio web de la entidad, el Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se fundó el 3 de marzo de 1901. Unos días antes de esa fecha de “bautismo”, se había realizado una convocatoria en los diarios locales “a todos los que simpaticen con la idea de formación de un Club de Gimnasia, Pelota y Esgrima”.
La Asamblea Constitutiva y Fundacional tuvo lugar en el Frontón Santa Fe, en Córdoba -hoy Juan de Garay- y 4 de Enero. Allí se eligió como primer presidente a José A. Gómez, destacado miembro de la actividad social y política local. Los deportistas que fundan el club son esencialmente ‘pelotaris’, practicantes del deporte de paleta”. Ahí están los laureles del frontón.
Para la tercera década de existencia, Gimnasia y Esgrima “ya mostraba una vida social y deportiva notable. En sus instalaciones se podía practicar Básquet, Natación, Fútbol, Paleta, Gimnasia, Patín, Billar. Las obras de infraestructura seguían engrandeciendo el club”, dice el portal.
La entidad se destaca por disciplinas como natación y básquet. Crédito: Archivo Guillermo Di Salvatore
“Mens sana in corpore sano”, fue el lema bajo el cual se formó a tantas generaciones de santafesinos. “Gimnasia y Esgrima asume hoy el desafío de ser una institución joven y moderna con sus más de 124 años de vida”, agrega luego.
Allí se practican en la actualidad más de 20 disciplinas, sociales y competitivas: además, la entidad tiene convenios firmados con instituciones locales; Anexo Infantil, Colonia de Vacaciones, Escuela de Deportes, etcétera.
“Este reconocimiento ha sido una iniciativa de los integrantes del club, particularmente de su presidente y de la subcomisión de Pelota Paleta. Se declara de interés histórico, deportivo, patrimonial y municipal el frontón que existe en esta centenaria institución de nuestra ciudad”, dijo Suárez en el recinto.
Uno de los primeros
Entonces el frontón, la pelota paleta, pelota vasca o pelota pared, fue una de las disciplinas deportivas originarias y fundacionales del club. “Pero además, fue uno de los primeros deportes que se practicaron en nuestra ciudad. Hay antecedentes de que los convencionales del ‘53 participaban de esta disciplina”, agregó luego.
Otra anécdota: en 1954, la Federación Pelota Paleta de la Provincia de Buenos Aires le entregó a José D’ Andrea, destacado jugador local de esta disciplina, la distinción “Paleta de Plata” por “su corrección y calidad”. Y la Confederación de Pelota lo designa ese mismo año como el pelotaris “más correcto y caballeresco”.
Durante la pandemia, el club debió cerrar sus puertas. Salió adelante. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Por aquel entonces, el club ganó campeonatos provinciales durante 10 años consecutivos. “Con todo, tomemos dimensión de lo que significa para la historia del club y de nuestra ciudad el frontón y la práctica de esta disciplina”, enfatizó el concejal radical.
“Creo que con esta distinción -prosiguió- hacemos un acto de justicia, porque estamos hablando de un valioso pedazo de la historia local y de la evolución de este deporte en particular para la ciudad provincial”, concluyó Suárez.
