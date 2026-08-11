Con el visto bueno de la regulación a cargo del gobierno nacional, se iniciará en el mercado más concentrado, masivo y rentable del país, un proceso de integración conglomerada en materia de servicios públicos.
Edenor compró Metrogas en U$S 789 millones
La mitad de los usuarios del conglomerado urbano más rentable del país tendrá los servicios de electricidad y gas natural provistos por un mismo grupo empresario. Sucede provincias, cooperativas y municipios. Es la primera vez para un privado.
La compra de Metrogas por parte de Edenor en 789 mil millones de dólares hará que queden en las mismas manos los servicios de distribución de gas y energía eléctrica de unos 600 mil usuarios que residen en los barrios del norte, centro y noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (como Palermo, Belgrano, Núñez, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza, Villa Devoto, entre otros).
Uno de los puntos salientes de la operación es que el comprador solo cuenta con indicios de que habrá una renovación de la licencia para continuar por otros 20 años más.
Hasta aquí solo ha sucedido que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) otorgó la recomendación para que el Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo la ampliación de la concesión por dos décadas de la concesión, que por contrato vence en diciembre de 2027.
La privatización hecha en la década del '90 había previsto un plazo extra de solo 10 años, pero gracias a la Ley Bases votada por el Congreso de la Nación se agregó para el presidente Javier Milei la posibilidad de ampliar esos vínculos contractuales por otros 10 más.
Todo indica que en nada ha cambiado el precio de venta de Metrogas que, como Litoral Gas en la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires, todavía tiene pendiente el trámite de renovación de su licencia.
Actor relevante
Aunque Edenor será quien también gestione Metrogás, su área de concesión en el conurbano bonaerense no coincide con la de esa concesionaria de gas, sino que corresponde a Naturgy (ex Gas Natural Fenosa). Esa superposición de áreas de gas y electricidad en manos de una misma compañía sucederá solo con una parte de los barrios porteños.
En síntesis, la fusión de Metrogas con Edenor creará una cartera de 5,8 millones de clientes. Y de ellos, 3,3 millones corresponden al servicio de electricidad y otros 2,5 millones al de gas. Se estima que sólo un 10% de esos usuarios tendrá los dos servicios y recibirá sendas boletas de una misma empresa.
La decisión de Edenor de comprar a YPF la empresa Metrogás fue posible porque en 2024 cambió su estatuto societario, lo que además fue aprobado por el Ente Nacional Regulador de Electricidad.
Según esa modificación, impulsada entre otros accionistas por el ex diputado nacional justicialista-renovador José Luis Manzano, la empresa podría en adelante tomar otras actividades y servicios. Y en efecto lo ha hecho, con la distribuidora de gas más importante del país.
Otros casos
Otra empresa privada que también distribuye gas natural y electricidad es Naturgy que posee la concesión de la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires (Naturgy BAN) y cuyos controlantes operan la energía eléctrica de la Provincia de Tucumán a través de EDET, pero obviamente, se trata de áreas de concesión distintas y distantes.
Hay casos de provincias que han contado o aún cuentan con diferentes servicios públicos a cargo de un solo proveedor, pero siempre de tipo estatal o sin fines de lucro. Ese modelo de gestión está muy ampliamente difundido en el sector cooperativo. En menor medida, también en municipios.
En la Provincia de Santa Cruz la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado se ocupa de la distribución de la energía eléctrica, del saneamiento (agua potable y cloacas) y en varias localidades también de la infraestructura de gas y hasta del alumbrado.
Unas facilidades normativas similares hay, por ejemplo, en la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe y en su similar, la EPEC cordobesa. Ambas se enfocan sobre todo en la distribución de energía eléctrica, pero la segunda además ha agregado la generación de energía con pequeñas presas y en algunos casos, sistemas de comunicaciones con fibra óptica.