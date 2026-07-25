La mayor empresa distribuidora de gas natural por redes, Metrogas, es noticia por estos días porque cinco grupos económicos del ámbito de las energías compiten por la compra de una parte de sus acciones.
Se vende una distribuidora de gas a la que, por ahora, no se le amplió su licencia
Metrogas explota el servicio en el Amba y su actuación concluye en diciembre de 2027, pero puede ampliarse por 20 años más, si así lo dispone la Casa Rosada. Tres razones para seguir el tema desde Santa Fe.
Se trata de la concesionaria que actúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 11 partidos de la zona sur y sudoeste del Gran Buenos Aires desde 1992 y cuya licencia expira en diciembre de 2027.
La venta de las acciones que de la firma posee YPF ha despertado el interés de MSU Energy, EcoGas, una de las cuatro principales empresas del segmento de distribución (ya controla Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana); Integra Capital, el holding encabezado por José Luis Manzano, que participará junto con algunos de sus socios en Edenor, entre ellos Edgardo Filiberti; el Grupo Pierri, propietario de Telecentro; y Grupo Sofía, uno de los accionistas de Litoral Gas, es decir, la empresa distribuidora de la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense.
La decisión de la petrolera de bandera de desprenderse de los activos que no considera estratégicos para su actividad central ha abierto esa competencia, que para lo que sucede en Santa Fe es relevante en tres sentidos.
Primero, porque como ya se ha dicho, la concesionaria local está interesada. Segundo, porque la compañía que distribuye el gas a santafesinos y bonaerenses cercanos al mapa de la bota está también en la lista de espera para la ampliar su licencia de servicio público por otros 20 años.
Tercero, porque cuando en una audiencia pública Litoralgas expresó sus razones para mantenerse en la actividad, la Provincia de Santa Fe fijó posición a favor de que haya una “reforma en las regulaciones” sin hacerlo sobre la calidad la labor del prestador.
En curso
Más allá de la eventual operación bursátil de Metro Gas, interesa aquí la marcha del trámite para ampliar por dos décadas la explotación. Y además, que ha caído en saco roto el pedido santafesino para que las regulaciones cambien en vista de lo que oportunamente se ha juzgado como unos malos resultados respecto del objetivo para la ampliación del número de usuarios e inversiones.
Hoy la situación es que el presidente Javier Milei tiene las facultades para extender, mediante la simple firma de un decreto, por veinte años más, las licencias de las empresas distribuidoras de gas por redes en todas las privatizaciones hechas en la década del '90 en materia de distribución y trasporte del gas natural por redes.
En mayo del año pasad, se cumplió una de las audiencias públicas convocadas por el ente regulador, en la que junto a otras dos compañías distribuidoras, Litoralgas presentó su pedido.
Lo dicho: cuenta hasta diciembre de 2027 con la exclusividad en la Provincia de Santa Fe y 7 partidos del norte bonaerense.
El trámite de la prestadora local sigue la misma vía que el de Metrogas, en la zona más poblada y rentable del país que explota el área metropolitana de Buenos Aires, y lo mismo para la firma Camuzzi Gas Pampeana que comprende a esa provincia en su totalidad y casi todo el interior de la Provincia de Buenos Aires (sin contar su extremo norte y el Amba).
Salvo por Córdoba, Mendoza y otras regiones del noroeste argentino (el noreste carece aún del servicio) se trata de tres concesiones que suman los mayores volúmenes de gas natural distribuido, de clientes y redes.
En el caso de la concesión que actúa en Santa Fe, comprende un 8% del total de usuarios residenciales del país y el 11% de los metros cúbicos consumidos.
En aquella audiencia pública, sucedida hace ya más de un año, hubo objeciones para con los pedidos por parte de organizaciones de usuarios y consumidores, que fueron presentadas ante el ente regulador que las desestimó. Una presentación conjunta de 29 entidades rechazaron la prórroga de las licencias porque “después de 33 años de tener a su cargo el servicio, 2.274.834 hogares siguen sin gas natural en sus áreas de concesión”.
Con datos del INDEC indicaron que tras más de tres décadas no tiene el servicio el 52% de los hogares comprendidos por el área de la concesión de Litoralgas en la Provincia de Santa Fe, donde solo 619.291 tienen ese servicio y 670.676 no.
Ley Bases
Las privatizaciones de 1992 con la subdivisión y concesión de la ex Gas del Estado previeron 35 años de licencia que podrían ahora por decreto del Poder Ejecutivo Nacional ampliarse a 10 años más, según aquellas normas. Sin embargo, producto de la aprobación de la Ley Bases pedida por el presidente libertario y aprobada por el Congreso de la Nación, en febrero de 2024 se agregó otro período igual, con lo que ahora son dos décadas las que podrán extenderse las prestaciones a cargo de las compañías mencionadas