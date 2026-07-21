El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe amplió en $ 6.141.900.000 el presupuesto de la empresa estatal Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M. (ENERFE) para cubrir los costos de dos licitaciones destinadas a la adquisición de cañerías y pago a contratistas en el marco del Plan de Gasoductos para el Desarrollo.
El gobierno santafesino amplió el presupuesto para Enerfe
La partida asignada es de $ 6.141.900.000 para cubrir los costos de adquisición de cañerías y pago a contratistas. Se utilizan fondos de la emisión de bonos en Nueva York.
La decisión está contenida en el decreto N° 1474 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Pablo Olivares (Economía) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo). En el decreto se especifica que los fondos provienen de la emisión de títulos de deuda pública que hizo el gobierno santafesino en el mercado de Nueva York.
Qué contempla la segunda etapa
La segunda etapa del Plan de Gasoductos para el Desarrollo contempla el tendido de cinco redes. El Gasoducto Ruta 34 entre Lucio V. López y San Martín de las Escobas; el Rutas 14 –17s entre Coronel Arnold y VillaMugueta; Ruta 20 entre Montes de Oca, Castelar y Crispi: el Ruta 93 –33 desde Berabevú, Chañar Ladeado y Cañada de Ucle y el llamado Gasoducto Sudoeste Lechero entre San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa.
La conexión prevista de esos cinco gasoductos significa enterrar caños en 361.865 metros.
La provincia de Santa Fe, años atrás, decidió intervenir en la política gasífera creando una sociedad anónima con Participación Estatal Mayoritaria llamada ENERFE como herramienta para contribuir al desarrollo gasífero y el crecimiento social-productivo e industrial de la provincia.
El plan de Gasoductos para el Desarrollo contempla la conexión para 45 nuevas localidades al gas natural, incluye seis gasoductos troncales "que optimizarán la matriz energética y reducirán los costos para una producción más competitiva. A su vez, esta infraestructura posibilitará la futura generación descentralizada de energía eléctrica y la inyección de biometano en estos gasoductos" se explicó en Casa de Gobierno.
En este marco se licitaron las cañerías en años anteriores que provee el insumo principal de estas obras, por ello, ENERFE necesita contar con la partida presupuestaria para cumplir con los compromisos asumidos con las empresas contratistas.
La ampliación presupuestaria se destina específicamente al programa Gasoductos, impactando en el Gasoducto Metropolitano y en la estación de regulación y medición Esperanza. También sectores de los gasoductos ruta 34; ruta 93-33, ruta 20 y rutas 14 y 17.
El llamado Gasoducto Metropolitano en el Gran Santa Fe está prácticamente finalizado en lo que respecta a la instalación de cañerías y las estaciones reductoras de presión. La provincia concretó la conexión técnica del sistema y restan únicamente pruebas hidráulicas en sectores muy puntuales para pasar a la etapa de habilitación y posterior desarrollo de las redes urbanas domiciliarias e industriales en la zona.
Por el tendido del Gasoducto ruta 34, la provincia apunta a alcanzar a 42.000 vecinos y a 75 empresas. En el de las rutas 14 y 17, el universo comprendido es de 10 empresas y 3.500 habitantes mientras que el de ruta 20 llega a 20 empresas y unos 14.000 habitantes.
En el tendido de las rutas 93 y 33, la llegada es a 12.000 habitantes y 22 firmas y en el Lechero son 20 empresas y 9.200 habitantes.
Educación técnica
Por otro decreto, el Poder Ejecutivo amplío el presupuesto vigente del Ministerio de Educación por una suma total de $ 1.000.000.000. Los fondos, en este caso provienen del llamado Convenio Consejo Federal de Inversiones para la promoción del desarrollo técnico, agrotécnico y productivo.
El objeto, se dice en los considerandos, es llevar adelante acciones de promoción de la producción en todos sus aspectos, del desarrollo técnico, agrotécnico y productivo provincial destinadas a mejorar las condiciones institucionales y potenciar la educación técnico-profesional de la Provincia, impulsar proyectos de innovación tecnológica y fortalecer prácticas profesionalizantes.
El CFI aportará la cifra de $ 1.000.000.000 y el gobierno debe informar y dar cuenta de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones realizadas en el marco del acuerdo.