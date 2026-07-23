La obra de ejecución, construcción y puesta en marcha del gasoducto del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro continúa avanzando a buen ritmo y ya registra un progreso del 70%, según informó el Gobierno municipal.
El gasoducto del Área Industrial entra en su etapa final y estará operativo en los próximos meses
La construcción del gasoducto que abastecerá al Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro alcanzó un 70% de ejecución. La obra, financiada mayoritariamente con recursos municipales y el aporte de una empresa local, demandará una inversión actualizada de $1.770 millones y permitirá dotar de gas natural a las industrias radicadas y a las futuras inversiones que lleguen al predio.
Se trata de uno de los proyectos de infraestructura más importantes impulsados por la ciudad en los últimos años, ya que permitirá que el predio industrial cuente con el servicio de gas natural, considerado un recurso esencial para potenciar la producción, mejorar la competitividad y favorecer la radicación de nuevas empresas.
Desde el municipio destacaron que la disponibilidad de este servicio será clave para consolidar el crecimiento del Área Industrial y fortalecer el perfil productivo de San Carlos Centro.
Una inversión conjunta con fuerte aporte municipal
La obra es ejecutada por la firma Chimen Aike, seleccionada mediante el correspondiente proceso licitatorio, y representa una inversión actualizada de 1.770 millones de pesos.
El financiamiento se realiza en un 78,5% con recursos propios del Municipio, mientras que el 21,5% restante es aportado por Lheritier Argentina S.A., empresa sancarlina que acompaña el proyecto desde sus inicios y participa activamente en su desarrollo.
Este esquema de financiamiento conjunto refleja la articulación entre el sector público y el privado para concretar una infraestructura considerada estratégica para el futuro económico de la ciudad.
"Comenzamos a palpar este gran sueño"
El intendente Juan José Placenzotti destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y valoró tanto el impacto de la obra como la generación de empleo durante su desarrollo.
"Es impresionante el despliegue de maquinarias y personal en el lugar. Mucha de la mano de obra empleada es local y eso también nos da satisfacción. Finalmente comenzamos a palpar este gran sueño por el que tanto trabajamos, otro hecho concreto que nos llena de orgullo", expresó el mandatario.
De mantenerse el cronograma previsto, en los próximos meses el Área Industrial contará con el suministro de gas natural, una infraestructura que marcará un antes y un después para el desarrollo productivo de San Carlos Centro y abrirá nuevas oportunidades para la instalación y expansión de empresas.