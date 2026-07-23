San Carlos Centro

El gasoducto del Área Industrial entra en su etapa final y estará operativo en los próximos meses

La construcción del gasoducto que abastecerá al Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro alcanzó un 70% de ejecución. La obra, financiada mayoritariamente con recursos municipales y el aporte de una empresa local, demandará una inversión actualizada de $1.770 millones y permitirá dotar de gas natural a las industrias radicadas y a las futuras inversiones que lleguen al predio.