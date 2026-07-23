Un paso hacia la seguridad jurídica

Ocho familias de Sunchales recibieron las escrituras de sus viviendas y consolidaron el sueño de la casa propia

En un acto encabezado por el intendente Pablo Pinotti y con la participación de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, María Victoria Tejeda, ocho familias de Sunchales recibieron las escrituras de sus viviendas. La entrega representó la regularización dominial de sus hogares y la consolidación de un derecho esperado durante años.