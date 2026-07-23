Ocho familias de Sunchales concretaron uno de los momentos más importantes en el camino hacia la consolidación de sus hogares al recibir las escrituras de sus viviendas, un trámite que les brinda seguridad jurídica y el pleno reconocimiento de la propiedad.
Ocho familias de Sunchales recibieron las escrituras de sus viviendas y consolidaron el sueño de la casa propia
En un acto encabezado por el intendente Pablo Pinotti y con la participación de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, María Victoria Tejeda, ocho familias de Sunchales recibieron las escrituras de sus viviendas. La entrega representó la regularización dominial de sus hogares y la consolidación de un derecho esperado durante años.
La entrega de los títulos representa mucho más que la formalización de un documento. Para cada una de las familias significa la tranquilidad de contar con el respaldo legal sobre el patrimonio construido con años de esfuerzo y la posibilidad de proyectar el futuro con mayor certeza.
Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones permiten avanzar en la regularización dominial y fortalecer el acceso a derechos fundamentales vinculados a la vivienda.
Un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio
La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, María Victoria Tejeda, quien fue recibida por el intendente Pablo Pinotti y miembros del gabinete municipal.
Durante la actividad, las autoridades acompañaron a las familias beneficiarias en un momento cargado de emoción, resaltando la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para avanzar en políticas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.
La entrega de escrituras forma parte de las acciones impulsadas para brindar soluciones concretas en materia de regularización de viviendas y acceso a la documentación que acredita la titularidad de los inmuebles.
La concreción de un sueño esperado
Para las familias beneficiadas, la obtención de la escritura significó la culminación de un proceso largamente esperado y la posibilidad de contar con la certeza legal sobre sus hogares.
Desde la Municipalidad de Sunchales señalaron que acompañar este tipo de iniciativas implica fortalecer el vínculo con la comunidad y garantizar que más vecinos puedan acceder a un derecho esencial como es la propiedad de su vivienda.
El acto concluyó con un clima de satisfacción y emoción compartida entre autoridades y familias, que celebraron un paso trascendental para su presente y su futuro.