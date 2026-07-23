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El frío extremo sigue en Argentina: varias ciudades amanecieron bajo cero

El SMN informó registros de hasta -14,6°C en el sur del país y anticipó las condiciones meteorológicas para Santa Fe durante la jornada de este jueves.

Santa Fe tendrá una mañana fría y una tarde más templada.Santa Fe tendrá una mañana fría y una tarde más templada.
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Luego de otra madrugada marcada por temperaturas extremas, el frío volvió a sentirse con intensidad durante las primeras horas de este jueves 23 de julio. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades del país comenzaron la jornada con valores bajo cero, especialmente en la Patagonia.

El registro más bajo se dio en Río Gallegos, Santa Cruz, donde la temperatura alcanzó los -14,6°C a las 7:00, convirtiéndose en la ciudad más fría del país durante la mañana.

En segundo lugar quedó Río Grande, Tierra del Fuego, con -9,8°C, mientras que el tercer puesto fue para El Calafate, Santa Cruz, con -8,8°C en el mismo horario.

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El ranking de temperaturas

De acuerdo con los datos relevados por el SMN, el listado de las ciudades con menor temperatura a las 7:00 quedó conformado de la siguiente manera:

  • Río Gallegos (Santa Cruz): -14,6°C y humedad del 91%.
  • Río Grande (Tierra del Fuego): -9,8°C y humedad del 86%.
  • El Calafate (Santa Cruz): -8,8°C y humedad del 93%.
  • Villa Reynolds (San Luis): 0,2°C y humedad del 96%.
  • Mar del Plata (Buenos Aires): 0,2°C y humedad del 96%.
  • Chapelco (Neuquén): 0,4°C y humedad del 96%.
  • Comodoro Rivadavia (Chubut): 0,6°C y humedad del 90%.
  • Malargüe (Mendoza): 1°C y humedad del 93%.
  • San Juan (San Juan): 1,1°C y humedad del 98%.
  • Ushuaia (Tierra del Fuego): 1,2°C y humedad del 65%.

El ranking se mantiene en actualización durante la mañana, tomando las temperaturas mínimas registradas entre las 6:00 y las 12:00.

Cómo estará el tiempo en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, el panorama será diferente al de las zonas donde se registraron los valores más extremos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con condiciones estables, ambiente frío durante las primeras horas y un ascenso de temperatura hacia la tarde.

Para la ciudad de Santa Fe se espera una mañana fresca, con una temperatura mínima cercana a los 8°C y una máxima que rondará los 19°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Además, otros registros meteorológicos para la zona anticipan una jornada con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, vientos leves a moderados y condiciones estables.

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