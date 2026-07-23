Si este jueves tenés que trabajar, estudiar, hacer trámites o viajar por la ciudad y el área metropolitana, conviene revisar primero el estado del tiempo y las condiciones de circulación. La mañana comenzó con temperaturas frescas y alta humedad, mientras que varias intervenciones en la vía pública pueden generar demoras y modificaciones en los recorridos habituales del transporte público.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 23 de julio
En menos de cinco minutos, una guía con la información necesaria para organizar el día: clima, tránsito, obras, desvíos de colectivos, cortes de luz, pagos de ANSES y recomendaciones para evitar demoras antes de salir.
A eso se suman cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo. En esta guía reunimos los principales datos disponibles para que puedas organizar tu jornada y anticiparte a los inconvenientes.
Clima: una mañana fresca y un jueves mayormente nublado
La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 23 de julio con 11,1°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 94%. El viento soplaba desde el sudeste a 13 kilómetros por hora, mientras que la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
Para el resto de la jornada, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, pero sin lluvias previstas. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima llegará a 15°C.
Durante la mañana, el viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 km/h y rotará al sector noreste. Por la tarde y la noche disminuirá su intensidad, con registros de entre 7 y 12 km/h.
El panorama cambiará progresivamente durante los próximos días. Para el viernes se espera una mínima de 12°C y una máxima de 19°C; el sábado, los registros estarán entre 9°C y 20°C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 13°C y 20°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La mañana será fresca y la alta humedad puede aumentar la sensación de frío. Lo más recomendable es salir con abrigo, aunque durante la tarde las temperaturas serán más agradables.
Tránsito: calles con obras, desvíos y precauciones para circular
Antes de salir, es importante tener en cuenta que hay varios puntos de la ciudad con cortes, reducciones de calzada y trabajos de infraestructura.
Uno de los sectores afectados es Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent, donde se realizan obras de ASSA. También hay una intervención en avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, vinculada a trabajos de ASSA y un socavón.
En Dr. Zavalla, en el acceso a la rotonda del Club Atlético Colón, no se podrá acceder desde Santo Tomé. En este caso, avenida J.J. Paso queda liberada como alternativa.
También hay cortes programados en:
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras, de 7 a 17.
Obispo Gelabert entre 4 de Enero y Urquiza, de 14 a 16.
San Lorenzo entre Catamarca e Irigoyen Freyre, de 8 a 11.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y Estévez Boero, en barrio El Pozo.
Además, se registran reducciones de calzada en Francia y bulevar Pellegrini, Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, Urquiza y bulevar Pellegrini, 25 de Mayo y bulevar Pellegrini y distintos tramos de Alejandro Greca y Luis Jiménez de Asúa.
También se informó la presencia de caballos sueltos en Circunvalación Oeste, por lo que se recomienda circular con máxima precaución.
En las rutas de la provincia, la Guardia Provincial realiza desvíos en la RN 33 y RN 7, a la altura de Rufino, debido al vuelco de un camión con acoplado. La recomendación es respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
Si viajás hacia Santo Tomé...
Tené en cuenta la restricción en el acceso a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. La alternativa informada es utilizar avenida J.J. Paso.
Si vas hacia el centro...
Prestá atención a las obras de ASSA y al socavón en avenida General López. También hay intervenciones en Francia, Entre Ríos y otros sectores que pueden generar demoras.
Si usás colectivos...
Hay modificaciones temporales en los recorridos de las líneas 2, 3, 5, 9 y 16 debido a las intervenciones en la vía pública.
La línea 16 modifica su recorrido por trabajos en Entre Ríos. Las líneas 2 y 9 tienen desvíos en barrio El Pozo, mientras que las líneas 5 y 9 modifican su circulación durante las obras en Obispo Gelabert. La línea 3 también tiene un desvío temporal entre las 8 y las 11 por los trabajos en San Lorenzo.
Recomendación: si tenés que llegar a horario, salí con algunos minutos de anticipación y verificá el recorrido de tu colectivo antes de comenzar el viaje.
Cortes de luz: los barrios afectados este jueves
La Empresa Provincial de la Energía informó interrupciones programadas por tareas de mantenimiento en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo.
En la ciudad de Santa Fe, los trabajos se desarrollarán entre las 8 y las 17, según el sector. Entre las zonas alcanzadas se encuentran:
Castelli, Piedrabuena, Gaboto y Cervera: 8 a 12.
Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti: 8 a 12.
J.M. Zuviría, Ruperto Godoy, Dr. Zavalla y Diagonal Santa Fe: 8 a 12.
Larrea, Beruti, Diagonal Santa Fe y Chiclana: 8 a 12.
Ruta Nacional 168, Lucca, González y Estanislao López, en La Guardia: 8.30 a 12.30.
Avenida Blas Parera, Diagonal Santa Fe, Regimiento 12 de Infantería y Gorriti: 9 a 11.
Quiroga, De la Salle, Crespo y Arzeno: 9 a 13.
Vélez, Patricio Cullen, Pedro de Vega y Ruperto Godoy: 13 a 17.
En Santo Tomé, habrá interrupciones entre las 8 y las 12 en el sector comprendido por Belgrano, Salta, Derqui y Hernandarias. También se prevé un corte de 9 a 12 en avenida 7 de Marzo, Derqui, Córdoba y Azcuénaga.
En Recreo, el corte está previsto de 9 a 13 en el sector de Quiroga, Iturraspe, Lehmann y Migno.
Si vivís en alguna de estas zonas, es conveniente organizar con anticipación aquellas actividades que dependan de la electricidad y mantener cargados los dispositivos electrónicos.
ANSES: quiénes cobran este jueves 23 de julio
Según el calendario de pagos consignado en el material disponible, este jueves cobran:
Jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo: DNI terminados en 0 y 1.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 8.
Antes de dirigirte a una entidad bancaria, es recomendable verificar el cronograma correspondiente y confirmar el medio y lugar de cobro asignados.
También puede interesarte antes de salir
Además de los inconvenientes registrados en las calles, es importante considerar que las obras de ASSA afectan distintos puntos de la ciudad y generan tanto cortes como reducciones de calzada. Si tu recorrido habitual atraviesa Francia, avenida General López, Entre Ríos, Obispo Gelabert o San Lorenzo, conviene buscar una alternativa.
Para quienes viajen por la región, la situación más relevante informada en rutas es el desvío en la RN 33 y RN 7, a la altura de Rufino, por el vuelco de un camión.
La información disponible en el material no registra para este jueves un paro general, feriado nacional, cierre bancario o una modificación general del calendario escolar que afecte la actividad habitual.
Antes de salir: el checklist de este jueves
Antes de cerrar la puerta de casa, repasá:
✅ Clima: fresco, húmedo y mayormente nublado.
✅ Abrigo: sí, especialmente durante la mañana.
✅ Lluvia: no se esperan precipitaciones.
✅ Tránsito: hay múltiples obras y reducciones de calzada.
✅ Circunvalación Oeste: atención por presencia de caballos sueltos.
✅ Colectivos: las líneas 2, 3, 5, 9 y 16 tienen desvíos.
✅ Energía: hay cortes programados en Santa Fe, Santo Tomé y Recreo.
✅ Agua: atención a las zonas con trabajos de ASSA.
✅ ANSES: cobran jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, DNI 0 y 1; y AUE, DNI 8.
✅ Qué llevar: abrigo y, si vas a circular por zonas con obras, tiempo extra.
✅ Qué evitar: las calles con cortes y reducciones de calzada si existe una ruta alternativa.
✅ Recomendación del día: antes de salir, revisá tu recorrido y calculá algunos minutos adicionales para llegar a destino.