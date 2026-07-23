Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este jueves se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Recreo.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Recreo
La EPE informó la lista de tareas previstas para este 23 de julio.
El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Castelli, Piedrabuena, Gaboto y Cervera
08:00 - 12:00 Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti
08:00 - 12:00 J.M. Zuviría, Ruperto Godoy, Dr. Zavalla y Diagonal Santa Fe
08:00 - 12:00 Larrea, Beruti, Diagonal Santa Fe y Chiclana
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Lucca, González y Estanislao López (La Guardia)
09:00 - 11:00 Av. Blas Parera, Diagonal Santa Fe, Reg. 12 de Infantería y Gorriti
09:00 - 13:00 Quiroga, De la Salle, Crespo y Arzeno
13:00 - 17:00 Vélez, Patricio Cullen, Pedro de Vega y Ruperto Godoy
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Belgrano, Salta, Derqui y Hernandarias
09:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Derqui, Córdoba y Azcuénaga
Recreo
09:00 - 13:00 Quiroga, Iturraspe, Lehmann y Migno
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.