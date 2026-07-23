Departamento Castellanos

Ramona refuerza su plan hídrico para anticiparse a un posible fenómeno de El Niño

Ante las proyecciones meteorológicas que anticipan la posible llegada del fenómeno de El Niño, la Comuna de Ramona avanza con un plan integral de prevención hídrica que combina obras de mantenimiento en áreas urbanas y rurales, la actualización de protocolos de emergencia y una campaña de concientización destinada a fortalecer el compromiso de la comunidad frente a eventuales lluvias intensas.