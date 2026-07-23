Las previsiones climáticas que advierten sobre un posible regreso del fenómeno de El Niño impulsaron al Gobierno de Santa Fe a presentar un plan provincial de mitigación hídrica y gestión del riesgo destinado a municipios, comunas e instituciones del centro-norte santafesino.
Ramona refuerza su plan hídrico para anticiparse a un posible fenómeno de El Niño
Ante las proyecciones meteorológicas que anticipan la posible llegada del fenómeno de El Niño, la Comuna de Ramona avanza con un plan integral de prevención hídrica que combina obras de mantenimiento en áreas urbanas y rurales, la actualización de protocolos de emergencia y una campaña de concientización destinada a fortalecer el compromiso de la comunidad frente a eventuales lluvias intensas.
En ese contexto, la Comuna de Ramona destacó que desde hace varios meses viene desarrollando una estrategia propia para reducir el impacto que podrían generar las precipitaciones extraordinarias.
Las acciones implementadas comprenden el mantenimiento permanente de canales y cunetas, la limpieza de alcantarillas y desagües pluviales y el fortalecimiento del sistema de defensas urbanas, con el objetivo de garantizar un rápido escurrimiento del agua y disminuir la posibilidad de anegamientos tanto en la zona urbana como en el sector rural.
Desde la administración comunal señalaron que estas tareas forman parte de una planificación preventiva que busca llegar en las mejores condiciones al período de mayores lluvias.
Coordinación para actuar ante una emergencia
Como parte del plan de contingencia, la gestión local convocará en los próximos días a la Junta Local de Protección Civil con el propósito de actualizar y consensuar los protocolos de actuación frente a posibles emergencias.
El encuentro reunirá a representantes de las distintas instituciones que intervienen en este tipo de situaciones para coordinar procedimientos antes, durante y después de un evento climático severo, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la articulación entre los diferentes organismos.
La medida apunta a optimizar la organización de los recursos disponibles y garantizar una respuesta rápida en caso de que las condiciones meteorológicas así lo requieran.
El compromiso ciudadano, un factor clave
Además de las obras de infraestructura y la planificación institucional, la Comuna pondrá en marcha una campaña de concientización destinada a promover la participación activa de los vecinos en el cuidado del sistema pluvial.
Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar arrojar residuos en la vía pública, mantener limpias las canaletas y desagües domiciliarios para favorecer el escurrimiento del agua y seguir la información emitida a través de los canales oficiales ante eventuales alertas meteorológicas.
Desde la gestión comunal remarcaron que la prevención es una responsabilidad compartida y que el compromiso de la comunidad resulta fundamental para minimizar los riesgos y reducir el impacto que podrían generar las lluvias intensas previstas para los próximos meses.