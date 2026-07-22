Desregulación y derechos del consumidor

Un fallo obliga al Estado a garantizar la información de precios de combustibles

La Justicia Federal de La Plata declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Economía que derogó la obligación de las estaciones de servicio de informar en tiempo real los cambios en los valores. Afirma que la desregulación económica no puede afectar derechos garantizados por la Constitución. La sentencia tiene efecto colectivo para todos los consumidores.