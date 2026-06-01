Nuevo decreto

Combustibles: el Gobierno postergó hasta julio la suba de impuestos a la nafta y el gasoil

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo decidió diferir nuevamente la aplicación de los aumentos correspondientes a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La actualización quedó trasladada al 1 de julio de 2026.