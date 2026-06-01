#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Nuevo decreto

Combustibles: el Gobierno postergó hasta julio la suba de impuestos a la nafta y el gasoil

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo decidió diferir nuevamente la aplicación de los aumentos correspondientes a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La actualización quedó trasladada al 1 de julio de 2026.

Con el nuevo esquema, esos aumentos quedarán postergados por un mes más.Con el nuevo esquema, esos aumentos quedarán postergados por un mes más.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 405/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y modifica una norma anterior que establecía que parte de los incrementos pendientes debían comenzar a regir desde el 1 de junio. Con el nuevo esquema, esos aumentos quedarán postergados por un mes más.

Qué decidió el Gobierno y por qué se postergó la actualización

La normativa firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo modifica el Decreto 617/2025 y extiende el diferimiento de los incrementos impositivos que afectan a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El Gobierno ganó un mes más antes de aplicar los incrementos previstos en los impuestos sobre los combustiblesEl Gobierno ganó un mes más antes de aplicar los incrementos previstos

Según se explica en los fundamentos de la medida, los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono cuentan con un mecanismo de actualización periódica basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

Sin embargo, desde hace varios años los distintos gobiernos fueron postergando parcial o totalmente la aplicación de esos ajustes para evitar un traslado directo a los surtidores.

Los impuestos a los combustibles constituyen uno de los componentes que integran el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.Precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

El nuevo decreto establece que los aumentos remanentes correspondientes a las actualizaciones de los años 2024 y 2025, junto con los incrementos derivados del primer trimestre de 2026, comenzarán a regir recién para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1 de julio de 2026.

Desde el Gobierno argumentaron que la decisión se tomó con el objetivo de sostener un sendero de crecimiento económico acompañado por equilibrio fiscal y estabilidad de precios. En ese sentido, el texto señala la necesidad de continuar diferiendo parte de los incrementos para los productos alcanzados por el impuesto.

Mirá tambiénYPF define este lunes si vuelve a aumentar los combustibles tras el congelamiento de 45 días

Qué puede pasar con los precios de los combustibles

La postergación evita, al menos por ahora, que se aplique una actualización impositiva que podría haber tenido impacto en los valores de venta de la nafta y el gasoil durante junio.

Los impuestos a los combustibles constituyen uno de los componentes que integran el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. Cuando esos tributos se actualizan, las petroleras suelen analizar la posibilidad de trasladar parte de ese incremento al precio de los surtidores.

Con la nueva decisión oficial, el esquema vigente se mantendrá durante junio, mientras que el mercado seguirá atento a lo que ocurra a partir de julio, cuando debería comenzar a aplicarse el conjunto de actualizaciones que permanecen pendientes.

Mirá tambiénNación no está dispuesta a aumentar el corte con biodiésel más allá del 10% en una nueva ley

La medida también vuelve a poner sobre la mesa un tema que se repite desde hace varios años: la acumulación de ajustes impositivos diferidos. Cada postergación evita aumentos inmediatos, pero al mismo tiempo incrementa el volumen de actualizaciones pendientes para los meses siguientes.

Por ahora, la norma ya entró en vigencia y regirá desde el 1 de junio de 2026. De esta manera, el Gobierno ganó un mes más antes de aplicar los incrementos previstos en los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

La expectativa del sector energético y de los consumidores estará puesta ahora en las decisiones que adopte el Ejecutivo durante las próximas semanas y en el impacto que puedan tener los ajustes pendientes sobre los precios de la nafta y el gasoil durante el segundo semestre del año.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Boletín Oficial
Combustibles
Gobierno nacional
Luis Caputo
Manuel Adorni

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro