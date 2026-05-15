YPF anunció el RIGI más grande por US$25.000 millones

PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES



En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones.



Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca… pic.twitter.com/nGqjZTwc2S