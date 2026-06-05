La senadora provincial Leticia Di Gregorio volvió a poner en agenda el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan el sur santafesino y cuestionó el destino de los recursos que el Estado nacional recauda a través del impuesto a los combustibles líquidos.
Di Gregorio insiste en que el impuesto a los combustibles no se refleja en el estado de las rutas nacionales
De cada ticket de combustible cerca del 16% del valor corresponde a ese tributo específico.
Según explicó de cada ticket de combustible cerca del 16% del valor corresponde a ese tributo específico.
La legisladora señaló que esos fondos fueron creados, entre otros fines, para el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial, pero remarcó que la realidad de rutas como la nacional 8, la 7 y la 33 demuestra que esos recursos no están llegando donde deberían.
En ese marco, recordó que la situación ya fue planteada formalmente ante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
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“Los argentinos pagamos este impuesto cada vez que cargamos combustible, pero cuando salimos a la ruta nos encontramos con calzadas destruidas, banquinas abandonadas y una falta total de mantenimiento. Es una situación que no puede seguir naturalizándose”, sostuvo Di Gregorio.
La representante del departamento General López también se refirió a las expectativas generadas en torno a las futuras concesiones viales y la instalación de nuevos peajes. En ese sentido, advirtió que existe una percepción equivocada respecto de que la sola implementación del sistema permitirá resolver de manera inmediata el grave deterioro de las rutas nacionales.
Estado de las rutas
Según explicó, en los 4 corredores viales que atraviesa en departamento General López, está prevista la incorporación de nuevas estaciones de peaje, pero eso no significa que las obras de reconstrucción vayan a concretarse en el corto plazo.
Por el contrario, consideró que, en una primera etapa, los concesionarios apenas podrán garantizar tareas mínimas de mantenimiento y atención de emergencias, algo que hoy ni siquiera existe en muchos tramos.
Además, Di Gregorio aclaró que la Provincia de Santa Fe no recibió la transferencia de las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino. “Muchas veces se instala la idea de que las rutas ya pasaron a manos de la Provincia, y eso no es así. Lo único anunciado es la cesión de un tramo de la A012, y todavía restan instancias administrativas para que eso se concrete”, indicó.
La senadora insistió en que la discusión debe centrarse en cómo se utilizan los recursos que ya aportan los contribuyentes y reclamó una respuesta urgente para los miles de vecinos que utilizan diariamente las rutas nacionales por trabajo, salud, estudio o cuestiones familiares.
“No estamos hablando de una obra nueva ni de un proyecto a futuro. Estamos hablando de rutas que hoy representan un riesgo para quienes las transitan todos los días”, afirmó Di Gregorio. “Los vecinos ya están pagando por el mantenimiento de las rutas cada vez que cargan combustible. Lo mínimo que corresponde es que esos recursos vuelvan en obras y en condiciones seguras para circular”, completó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.