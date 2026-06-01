Por medio del Gobierno Provincial, la Comuna de San Eduardo dará un paso inédito: comenzará la pavimentación de calles urbanas, una determinación sin precedentes, dado que las únicas cuadras asfaltadas que hoy tiene el pueblo llegaron en 2019 , como continuidad del acceso pavimentado. En aquel momento, se acordó adicionarle a la obra del acceso una serie de cuadras asfaltadas hacia el interior de la localidad.
Con aportes provinciales, San Eduardo iniciará la pavimentación de sus cuadras
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, representando al Gobierno de Santa Fe, firmó un convenio de obras junto al presidente comunal por 327 millones de pesos.
El pasado viernes, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y la senadora Leticia Di Gregorio, se acercaron a la comunidad para reunirse con el presidente comunal, Nabil Simonovich. En esta oportunidad, se hizo la firma del convenio de obras urbanas donde la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro desembolsó $327.149.118 para comenzar este proyecto de pavimentación.
El paso siguiente lo darán desde la Comuna, ente que administrarán esos fondos para llevar adelante los trabajos. Si bien ya hay una propuesta con distintas cuadras que por sus conexiones con las instituciones del pueblo podrían ser las primeras en asfaltarse, lo cierto es que la Comisión Comunal se tomará unas semanas para evaluar cómo ejecutará los montos, dado a que una de las posibilidades podría ser implementar una especie de programa local de “contribución de mejoras”, donde los vecinos puedan aportar una parte de la pavimentación de su cuadra y así garantizar un flujo de fondos para dar continuidad a la pavimentación de más cuadras.
Lo concreto es que esta propuesta impulsada por el joven mandatario Nabil Simonovich – que fue respaldada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico – ya genera expectativas en los vecinos . Sin dudas, tras la imponente obra del acceso en 2019, la pavimentación de calles es un sueño pendiente que tiene esta comunidad y que en pocas semanas comenzará a ser una realidad.