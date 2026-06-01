El municipio de Avellaneda, a través de la Subsecretaría de Deportes, llevó adelante una bicicleteada recreativa hasta los nuevos puentes que conectan las localidades de Moussy y La Sarita.
Avellaneda y La Sarita se unieron por el deporte y una obra que fortalece la conexión regional
Cilcistas de ambos distritos confluyeron en el puente principal sobre la ruta 98s. La obra es construida por la provincia para reemplazar viejas estructuras de quebracho por hormigón.
La actividad comenzó en el Paseo Aeróbico de la ciudad nortyeña, ubicado en la intersección de calle 1 y 14. Desde allí, los participantes recorrieron distintos caminos rurales con una parada en el paraje rural Moussy, para luego encontrarse en los puentes con el grupo de ciclistas que había partido desde La Sarita, a la altura del Algarrobo Histórico.
Los participantes de La Sarita realizaron un recorrido de 10 kilómetros, mientras que quienes partieron desde Avellaneda completaron aproximadamente 38 kilómetros de pedaleada.
La propuesta permitió disfrutar del deporte, el encuentro y el paisaje, poniendo en valor una obra estratégica ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Los nuevos puentes reemplazaron las antiguas estructuras de quebracho sobre el tramo que une La Sarita y Moussy, fortaleciendo la vinculación entre localidades del departamento General Obligado y favoreciendo el traslado de la producción regional.
Conectividad vial
Con el objetivo de mejorar la conectividad vial en el departamento General Obligado y reemplazar estructuras de madera construidas por La Forestal, la Provincia continúa con las tareas para la construcción de un nuevo puente y tres aliviadores sobre la Ruta 98s, en el tramo entre Moussy y La Sarita.
Sobre la importancia estratégica de la obra que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló a principios de mayos que “este corredor del norte santafesino viene siendo transformado estructura por estructura. Reemplazamos madera por hormigón, caminos de tierra por pavimento, y conectamos localidades que estuvieron históricamente aisladas. Eso es lo que Pullaro le prometió al norte de la provincia”.
Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, contó que “actualmente los trabajos en curso se concentran en el revestimiento de taludes y en la colocación del ripio sobre la calzada que vincula los nuevos puentes con la traza existente”.
“Lo que falta es parte del revestimiento de taludes con geoceldas y el ripio sobre la calzada. Una vez que baje el arroyo El Rey, que tuvo una crecida importante en las últimas semanas, los trabajos van a continuar con normalidad y la obra se cierra”, precisó Seghezzo.
Esta importante obra vial que desarrolla el Gobierno Provincial en el departamento General Obligado está a cargo de la contratista Rinaudo Cía. Constructora S.R.L y cuenta con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos.
Plan
La intervención se enmarca en el plan sostenido de reemplazo de puentes de madera centenarios en el norte provincial, que en este corredor ya incluyó la inauguración del puente sobre el Paraná Miní (de más de 300 metros, inaugurado en diciembre de 2024), está cerca de finalizar la construcción del puente Pindó, y avanza hacia las estructuras de hormigón sobre los arroyos Quencho y Careé.