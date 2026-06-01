Los primeros días de junio marcarán un momento importante para el departamento San Justo con la apertura de licitaciones correspondientes a dos proyectos de gran relevancia para la región.
San Justo se prepara para licitar dos obras estratégicas en salud e infraestructura vial
Durante los primeros días de junio se realizarán las licitaciones de dos proyectos de gran impacto para el departamento San Justo: la ampliación y refuncionalización de los quirófanos del SAMCo de la ciudad cabecera y la repavimentación integral de más de 35 kilómetros de la Ruta Provincial 39. Ambas iniciativas buscan mejorar servicios esenciales para miles de habitantes de la región.
Por un lado, la ampliación y refuncionalización de los quirófanos del SAMCo de San Justo y, por otro, la reconstrucción y repavimentación integral de la Ruta Provincial Nº 39, considerada una de las obras viales más importantes previstas para el centro-norte santafesino.
Las iniciativas representan inversiones millonarias destinadas a fortalecer tanto la atención sanitaria como la conectividad regional, dos áreas fundamentales para el desarrollo de las comunidades del departamento.
Modernización de los quirófanos del SAMCo San Justo
La primera de las licitaciones tendrá lugar el próximo 2 de junio en las instalaciones del SAMCo de San Justo. El proyecto contempla la ampliación y modernización del sector de quirófanos, una intervención largamente esperada debido a la necesidad de adaptar la infraestructura a las exigencias actuales del sistema de salud.
La obra demandará una inversión cercana a los 240 millones de pesos y permitirá optimizar espacios, equipamiento y circuitos operativos dentro del principal efector sanitario del departamento.
Según se destacó, el sector a intervenir presenta limitaciones derivadas del crecimiento de la demanda y de los cambios incorporados a lo largo de los años en materia de logística y funcionamiento hospitalario.
La iniciativa se suma a otras mejoras ya concretadas en el establecimiento, entre ellas la remodelación integral de los sectores de cocina y depósito. Asimismo, en la región continúa avanzando la reestructuración integral del SAMCo de Gobernador Crespo, una obra que supera los 1.500 millones de pesos.
Una transformación histórica para la Ruta Provincial 39
La segunda licitación se desarrollará el 9 de junio en la sede comunal de La Penca y Caraguatá y corresponde a la reconstrucción y repavimentación de la Ruta Provincial Nº 39, una vía estratégica que conecta los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier.
La inversión estimada asciende a unos 54.000 millones de pesos y abarcará más de 35 kilómetros de recorrido, desde el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo, en jurisdicción de Colonia Dolores, hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 11 en Gobernador Crespo, continuando luego hasta el puente sobre el río El Retobado, en cercanías del río Salado.
El proyecto contempla una reconstrucción integral de la traza, incluyendo la renovación completa de la carpeta de rodamiento, la ampliación de la calzada a 7,30 metros de ancho y la incorporación de banquinas mejoradas para brindar mayor seguridad y durabilidad a la infraestructura.
Un corredor fundamental para la producción y el tránsito regional
La Ruta Provincial 39 constituye uno de los principales corredores de comunicación del centro-norte santafesino. Por ella circulan diariamente vecinos, transportistas, productores agropecuarios, estudiantes y trabajadores que conectan distintas localidades de la región.
Uno de los sectores más afectados por el deterioro se encuentra entre los ríos Salado y Saladillo, donde las condiciones actuales generan dificultades para la circulación y demandan frecuentes tareas de mantenimiento.
La ejecución de esta obra permitirá mejorar la seguridad vial, optimizar los tiempos de traslado y facilitar el movimiento de la producción regional, generando además un impacto positivo en la actividad económica y social de numerosas comunidades.