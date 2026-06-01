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San Justo se prepara para licitar dos obras estratégicas en salud e infraestructura vial

Durante los primeros días de junio se realizarán las licitaciones de dos proyectos de gran impacto para el departamento San Justo: la ampliación y refuncionalización de los quirófanos del SAMCo de la ciudad cabecera y la repavimentación integral de más de 35 kilómetros de la Ruta Provincial 39. Ambas iniciativas buscan mejorar servicios esenciales para miles de habitantes de la región.