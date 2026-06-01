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Comenzó la ampliación y remodelación del Samco de Gobernador Crespo

Los trabajos ya presentan un avance cercano al 10 % y forman parte de un plan de mejoras en establecimientos de salud que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

“La obra registra actualmente un avance del 10 % y forma parte del plan provincial de inversión en salud pública"“La obra registra actualmente un avance del 10 % y forma parte del plan provincial de inversión en salud pública"
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Con una inversión superior a los 1.600 millones de pesos, comenzaron las obras de ampliación y remodelación del Samco “Dr. Carlos Boratti” de Gobernador Crespo, una intervención que permitirá fortalecer la infraestructura sanitaria y ampliar la capacidad de atención en la localidad y la región.

“La obra registra actualmente un avance del 10 % y forma parte del plan provincial de inversión en salud pública"“La obra registra actualmente un avance del 10 % y forma parte del plan provincial de inversión en salud pública"

Los trabajos ya presentan un avance cercano al 10 % y forman parte de un plan de mejoras en establecimientos de salud que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

La intervención contempla la remodelación de sectores existentes y la incorporación de nuevos espacios destinados a optimizar el funcionamiento del efector, brindando mejores condiciones tanto para los pacientes como para los equipos de salud.

Primeros trabajos en marcha

En esta etapa inicial se llevan adelante tareas de demolición de revoques y contrapisos existentes, movimientos de suelo y preparación general del terreno donde se desarrollarán las nuevas estructuras.

“La obra registra actualmente un avance del 10 % y forma parte del plan provincial de inversión en salud pública"“La obra registra actualmente un avance del 10 % y forma parte del plan provincial de inversión en salud pública"

De manera paralela, avanzan las obras de mampostería hasta nivel de encadenado, junto con la colocación de film de polietileno y el hormigonado de contrapisos, trabajos fundamentales para la continuidad del proyecto.

Más espacios y mejores servicios

La obra prevé una ampliación de más de 224 metros cuadrados cubiertos y 116 metros cuadrados semicubiertos, incorporando nuevas áreas destinadas a mejorar la atención y la operatividad del establecimiento.

“La obra registra actualmente un avance del 10 % y forma parte del plan provincial de inversión en salud pública"“La obra registra actualmente un avance del 10 % y forma parte del plan provincial de inversión en salud pública"

Entre las nuevas dependencias se destacan un acceso techado para ambulancias, salas para gases medicinales, consultorios, un hall de espera, un salón de usos múltiples (SUM) y sectores destinados a rehabilitación.

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Estas mejoras permitirán ampliar la capacidad de respuesta del centro de salud y adecuar sus instalaciones a las necesidades actuales de la comunidad.

Un centro de referencia para la región

El Samco “Dr. Carlos Boratti” cumple un rol fundamental dentro de la red sanitaria del departamento San Justo, ya que brinda servicios que alcanzan no solo a los vecinos de Gobernador Crespo, sino también a habitantes de localidades cercanas.

La ampliación y modernización de sus instalaciones busca fortalecer la calidad de la atención, mejorar la funcionalidad de los espacios y acompañar el crecimiento de la demanda sanitaria de la región.

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Una vez finalizada, la obra permitirá contar con un establecimiento más moderno, eficiente y preparado para responder a las necesidades presentes y futuras de la comunidad.

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