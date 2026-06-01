La localidad de María Juana dio un paso importante en materia habitacional con el inicio de la obra para la construcción de 42 viviendas, un proyecto que había quedado paralizado en 2023 y que ahora será ejecutado con financiamiento provincial.
Reactivan la construcción de 42 viviendas en María Juana con financiamiento provincial
El acta de inicio de obra fue formalizada recientemente, permitiendo retomar un emprendimiento que forma parte de un plan destinado a ampliar el acceso a la vivienda para familias de la localidad y reducir el déficit habitacional existente.
El acta de inicio de obra fue formalizada recientemente, permitiendo retomar un emprendimiento que forma parte de un plan destinado a ampliar el acceso a la vivienda para familias de la localidad y reducir el déficit habitacional existente.
Las unidades corresponden a viviendas de prototipo compacto de dos dormitorios, incluyendo soluciones adaptadas para personas con discapacidad. El proyecto presenta actualmente un avance físico cercano al 10 % y contempla un plazo de ejecución de 12 meses.
Inversión y características del proyecto
La inversión destinada a esta obra supera los 3.300 millones de pesos y permitirá completar las 42 viviendas previstas, que estarán ubicadas en un nuevo sector urbano de la localidad.
La continuidad de los trabajos representa una respuesta concreta a una demanda habitacional sostenida por numerosas familias de María Juana, que esperan acceder a su vivienda propia.
Además del beneficio directo para los futuros adjudicatarios, la ejecución de la obra generará movimiento económico y empleo en la región durante el período de construcción.
Recuperación de proyectos habitacionales
La reactivación de las viviendas de María Juana forma parte de un programa más amplio de recuperación de proyectos habitacionales en distintos puntos de la provincia.
Según datos oficiales, en el territorio santafesino existen 888 viviendas que habían quedado sin continuidad. De ese total, ya se reactivaron 463 unidades mediante inversiones provinciales, con una inversión superior a los 14.894 millones de pesos. A ello se suman recursos destinados a obras de infraestructura básica necesarias para la consolidación de los nuevos barrios.
Con el inicio de esta etapa en María Juana, la localidad avanza hacia la concreción de una obra largamente esperada, que permitirá brindar una solución habitacional a decenas de familias y contribuir al crecimiento urbano de la comunidad.