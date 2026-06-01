La inversión supera los 3.300 millones de pesos

Reactivan la construcción de 42 viviendas en María Juana con financiamiento provincial

El acta de inicio de obra fue formalizada recientemente, permitiendo retomar un emprendimiento que forma parte de un plan destinado a ampliar el acceso a la vivienda para familias de la localidad y reducir el déficit habitacional existente.