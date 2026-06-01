El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta por niebla para distintas zonas del país, debido a la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes que podrían afectar la visibilidad y generar complicaciones en la circulación.
Emitieron alerta violeta por niebla en siete provincias este lunes
Las condiciones atmosféricas provocarán una marcada reducción de visibilidad en distintos puntos del país, por lo que recomiendan evitar viajes innecesarios y extremar cuidados al conducir.
Las áreas alcanzadas por el aviso incluyen sectores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, donde se esperan condiciones atmosféricas propicias para este fenómeno durante las próximas horas.
Qué significa la advertencia violeta
El nivel violeta emitido por el SMN señala la presencia de fenómenos que, si bien no representan un riesgo extremo, pueden ocasionar inconvenientes en las actividades cotidianas y alterar el normal desarrollo de la vida social.
En este caso, el organismo meteorológico advirtió sobre una marcada reducción de visibilidad debido a la persistencia de nieblas y neblinas de distinta intensidad.
Las condiciones que favorecen la formación de niebla
Según el reporte oficial, este escenario suele producirse por una combinación de factores meteorológicos específicos: elevados niveles de humedad, poco viento y estabilidad atmosférica.
Estas condiciones son frecuentes durante esta época del año y favorecen la permanencia de bancos de niebla durante varias horas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Las provincias alcanzadas por el fenómeno
La advertencia alcanza distintas regiones de:
- Buenos Aires
- Santa Fe
- Entre Ríos
- Corrientes
- Chaco
- Formosa
- Misiones
Las autoridades recomiendan prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico y al estado de rutas y caminos.
Las recomendaciones del SMN
Ante este tipo de fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional aconsejó evitar desplazamientos innecesarios. En caso de conducir y encontrarse con niebla durante el trayecto, se recomienda mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso.
Además, se sugiere utilizar luces bajas y antiniebla, reducir considerablemente la velocidad y detenerse únicamente en lugares seguros, evitando banquinas o calzadas. También se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.