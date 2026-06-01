La obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 13, en el tramo que une las localidades de San Jorge y Carlos Pellegrini, alcanzó un avance del 80 % y se encamina hacia su etapa final.
Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 13 entre San Jorge y Carlos Pellegrini
Los trabajos comprenden la renovación integral de 19 kilómetros de calzada y la construcción de nuevas rotondas destinadas a mejorar la seguridad vial y la circulación vehicular en una de las vías más transitadas del departamento San Martín.
Los trabajos comprenden la renovación integral de 19 kilómetros de calzada y la construcción de nuevas rotondas destinadas a mejorar la seguridad vial y la circulación vehicular en una de las vías más transitadas del departamento San Martín.
Actualmente, 17 de los 19 kilómetros previstos ya cuentan con la nueva base asfáltica colocada, mientras continúan las tareas correspondientes a la carpeta de rodamiento en los sectores restantes.
La intervención incluye la reconstrucción completa de la calzada mediante fresado, ejecución de una base de estabilizado granular y la colocación de concreto asfáltico, además del ensanche de la ruta hasta alcanzar los 7,30 metros de ancho.
La obra, ejecutada por la empresa Pelque S.A., representa una inversión superior a los 20.000 millones de pesos y busca optimizar las condiciones de transitabilidad para vecinos, transportistas, productores y usuarios que circulan diariamente por este corredor estratégico del centro-oeste santafesino.
Nuevas rotondas para reforzar la seguridad
Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la construcción de dos nuevas rotondas orientadas a reducir riesgos y ordenar el tránsito en cruces de alta circulación.
La primera se ejecuta en la intersección de la Ruta Provincial 13 con la Ruta Provincial 66, al norte de Carlos Pellegrini. La estructura presenta un avance cercano al 80 %, restando completar una de las ramas de acceso y algunas obras complementarias vinculadas a seguridad vial e iluminación.
La rotonda contará con iluminación LED y señalización específica para mejorar las condiciones de circulación durante las 24 horas.
Por otra parte, se encuentra en etapa de definición el proyecto para reemplazar la actual rotonda ubicada en la ciudad de El Trébol, en el cruce de las rutas provinciales 13 y 40s. La iniciativa contempla la construcción de una nueva infraestructura con un diseño actualizado, adaptado a las necesidades del tránsito actual y a la dinámica urbana de la zona.
Un corredor clave para la región
La Ruta Provincial 13 constituye una vía fundamental para la conexión entre localidades del departamento San Martín y para el transporte de la producción agropecuaria regional. La renovación de este tramo permitirá mejorar la seguridad vial, reducir costos de mantenimiento vehicular y optimizar los tiempos de viaje.
Con el avance registrado hasta el momento, se estima que la obra podría quedar concluida durante los próximos meses, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el ritmo de trabajo previsto.