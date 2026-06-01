Departamento San Martín

Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 13 entre San Jorge y Carlos Pellegrini

Los trabajos comprenden la renovación integral de 19 kilómetros de calzada y la construcción de nuevas rotondas destinadas a mejorar la seguridad vial y la circulación vehicular en una de las vías más transitadas del departamento San Martín.