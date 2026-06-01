Fiesta Nacional del Folklore Suizo

La cultura suiza vuelve a ser protagonista en San Jerónimo Norte

Bajo el lema "Herencia viva, espíritu innovador", San Jerónimo Norte realizará los días 6 y 7 de junio la XXXV Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo. Habrá desfile de carrozas, espectáculos artísticos, gastronomía típica y la participación de delegaciones de distintos puntos del país.