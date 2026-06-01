Con una propuesta que combina tradición, cultura, gastronomía y participación comunitaria, San Jerónimo Norte volverá a convertirse en el corazón de la cultura helvética en Argentina con la realización de la XXXV Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo.
La cultura suiza vuelve a ser protagonista en San Jerónimo Norte
Bajo el lema "Herencia viva, espíritu innovador", San Jerónimo Norte realizará los días 6 y 7 de junio la XXXV Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo. Habrá desfile de carrozas, espectáculos artísticos, gastronomía típica y la participación de delegaciones de distintos puntos del país.
Bajo el lema “Herencia viva, espíritu innovador”, la edición 2026 se desarrollará los días 6 y 7 de junio, aunque las actividades comenzarán varios días antes con una amplia agenda destinada a fortalecer el vínculo de la comunidad con sus raíces.
La celebración, considerada una de las manifestaciones culturales más importantes de la colectividad suiza en el país, reunirá a instituciones, familias y visitantes provenientes de distintas provincias para compartir costumbres, música, danzas y tradiciones que forman parte de la identidad de la ciudad desde su fundación.
Uno de los momentos más emotivos de cada edición volverá a ser el tradicional desfile de carrozas alegóricas, que recrea la llegada de los primeros colonos suizos a San Jerónimo Norte y refleja aspectos de la vida cotidiana durante los primeros años de la colonia.
A través de cada representación, la comunidad renueva el homenaje a quienes construyeron los cimientos de una localidad profundamente ligada a la inmigración suiza.
El secretario de Cultura de San Jerónimo Norte, Matías Amherdt, destacó a El Litoral el trabajo articulado entre el municipio y la Asociación Suiza Helvetia para sostener una fiesta que, tras más de tres décadas, continúa creciendo y renovándose.
“Tenemos una nueva fecha, un nuevo año y la edición número 35 de la Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo. Ya estamos trabajando en todos los preparativos vinculados a las carrozas, la logística y la organización general. La Asociación Suiza cumple un rol fundamental y sin ese trabajo conjunto sería muy difícil llevar adelante el evento”, expresó.
Una semana para reencontrarse con las raíces
La programación comenzará el 2 de junio con diversas actividades culturales y educativas que buscarán acercar el legado helvético a las nuevas generaciones. Habrá presentaciones de coros y grupos de acordeones, charlas sobre la historia de la inmigración suiza, visitas escolares a instituciones de la colectividad y talleres de cocina típica, idioma y danzas tradicionales.
Entre las propuestas destacadas también se encuentra la realización del tradicional juego de jass, uno de los entretenimientos más emblemáticos de la cultura suiza, que cada año convoca a participantes de distintas edades.
Estas actividades previas apuntan no sólo a preservar las costumbres heredadas de los inmigrantes, sino también a transmitirlas y mantenerlas vigentes dentro de la comunidad.
El sábado 6 de junio tendrá lugar una de las postales más características de la fiesta: la tradicional caravana por las calles de San Jerónimo Norte. La actividad comenzará a las 16.30 frente a la Asociación Suiza y recorrerá distintos sectores de la ciudad, visitando museos, instituciones y espacios representativos de la localidad.
“Tratamos de abarcar la mayor cantidad posible de la ciudad para que todos puedan sentirse parte de la fiesta”, señaló Amherdt.
Por la noche, la celebración se trasladará a la Sociedad Suiza, donde se desarrollará una velada con espectáculos musicales, orquestas típicas y una variada propuesta gastronómica. Los asistentes podrán disfrutar de platos tradicionales de la cocina suiza, además de otras opciones pensadas para el público en general.
Plaza Libertad será el nuevo corazón de la fiesta
El domingo 7 de junio comenzará con la tradicional chocolatada en la Asociación Suiza, prevista para las 8 de la mañana. Luego, desde las 11, se llevará adelante el esperado desfile alegórico frente a Plaza Libertad, que reunirá a carrozas, instituciones y agrupaciones culturales de distintos puntos del país.
La organización confirmó la participación de delegaciones provenientes de Buenos Aires, Rosario y otras localidades argentinas con fuerte presencia de descendientes de inmigrantes suizos.
Una de las principales novedades de esta edición será precisamente el protagonismo que tendrá Plaza Libertad. Allí se concentrarán gran parte de las actividades centrales, incluyendo el almuerzo comunitario, los espectáculos artísticos y las presentaciones de cuerpos de baile y orquestas típicas.
“Hace tiempo que se venía trabajando para poder concretar esto. Queremos que la plaza se convierta en el corazón de la fiesta y que la gente pueda disfrutar durante toda la jornada de las orquestas típicas y los cuerpos de baile que nos visitan”, explicó el funcionario.
La programación artística incluirá la participación de agrupaciones locales y regionales, además de destacados conjuntos de danza tradicional suiza que aportarán color y movimiento a una jornada pensada para celebrar la identidad cultural de la ciudad.
Una tradición que trasciende generaciones
Amherdt destacó que uno de los aspectos que más valoran quienes visitan San Jerónimo Norte es la capacidad de la comunidad para conservar y transmitir sus tradiciones a lo largo del tiempo.
“Muchos visitantes destacan cómo se mantiene viva la tradición suiza en la localidad. Eso es producto del trabajo conjunto de instituciones, familias y vecinos que año tras año sostienen esta celebración”, afirmó.
La edición 2026 tendrá además un significado especial por la presencia del nuevo embajador de Suiza en Argentina, Andrea Semadeni, quien participará de las actividades oficiales y mantendrá encuentros con representantes de las instituciones locales vinculadas a la colectividad helvética.
Con más de tres décadas de historia, la Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo se consolida una vez más como una de las celebraciones culturales más importantes de la región, un espacio donde la memoria de los pioneros, las tradiciones familiares y el espíritu comunitario encuentran cada año una nueva oportunidad para proyectarse hacia el futuro.