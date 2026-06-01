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En Vivo Lunes 1 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:36 / Lun. 01.06.2026

En Rosario

Accesos y Av. Circunvalación. La circulación en los accesos a la ciudad al momento es fluida, visibilidad 15 km. Av. Circunvalación no registra demoras.

06:44 / Lun. 01.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

06:43 / Lun. 01.06.2026

Reducción de calzada

Iturraspe y Av. López y Planes (mano sur-norte / en proximidad a la plaza Angela Peralta Pino) 09.00 - 12.00 hs. Trabajo de ASSA

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA.)

Urquiza intersección con Amenábar (Obras de ASSA.)

06:37 / Lun. 01.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona afectada: Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos

Línea 8 (ida): de recorrido habitual por calle Entre Ríos - 1ero de Mayo – Jujuy – Urquiza a recorrido habitual.

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