Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
En Rosario
Accesos y Av. Circunvalación. La circulación en los accesos a la ciudad al momento es fluida, visibilidad 15 km. Av. Circunvalación no registra demoras.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.
Reducción de calzada
Iturraspe y Av. López y Planes (mano sur-norte / en proximidad a la plaza Angela Peralta Pino) 09.00 - 12.00 hs. Trabajo de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal
Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA.)
Urquiza intersección con Amenábar (Obras de ASSA.)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zona afectada: Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos
Línea 8 (ida): de recorrido habitual por calle Entre Ríos - 1ero de Mayo – Jujuy – Urquiza a recorrido habitual.