Conversatorio en Demos

Criar entre pantallas: entre el riesgo de la “deshumanización” y la "nueva calle"

Un encuentro que reunió a especialistas, padres y docentes concluyó en que el desafío no pasa por prohibir o demonizar las pantallas. Sino por asumir una presencia adulta activa en el territorio que “habitan” los niños y adolescentes.