Prevención

Salud mental adolescente: “De esto sí se habla” llegará a cinco escuelas santafesinas

La iniciativa impulsada por el Concejo Municipal abordará el impacto de los entornos digitales, las apuestas online y la hiperconectividad a través de talleres, producciones audiovisuales y espacios de escucha para más de 250 estudiantes.