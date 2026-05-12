El Concejo Municipal de Santa Fe presentó una nueva edición de “De esto sí se habla”, el programa que busca derribar tabúes y generar espacios de contención sobre la salud mental en las adolescencias.
Salud mental adolescente: “De esto sí se habla” llegará a cinco escuelas santafesinas
La iniciativa impulsada por el Concejo Municipal abordará el impacto de los entornos digitales, las apuestas online y la hiperconectividad a través de talleres, producciones audiovisuales y espacios de escucha para más de 250 estudiantes.
Bajo el lema “Salud mental y entornos digitales”, la propuesta de este año llegará a más de 250 estudiantes de cinco instituciones educativas de la ciudad: la Escuela N° 331 “Almirante Guillermo Brown”, la Escuela Normal N° 46 “Domingo Guzmán Silva”, la EETP N° 478 “Dr. Nicolás Avellaneda”, la EETPI N° 2056 “Monseñor Carlos Macagno” y la EESOPI N° 3083 “Dante Alighieri”.
Durante la presentación, Sergio Basile, concejal de la ciudad, destacó la importancia de la continuidad de este proyecto: “Queremos que sea una política pública sostenida, más allá de las presidencias y los concejales que transiten el cuerpo municipal. En ese sentido, cuando hablamos de prevenir y en promoción de la salud mental de los adolescentes, no hay grieta que valga”.
Puente entre el diálogo y la prevención
Por su parte, Cecilia Battistutti, impulsora de la iniciativa, explicó que el objetivo es que el debate trascienda la escuela. “Que los chicos sean protagonistas y se los escuche. Que en la comida del domingo ese papá y esa mamá digan ‘¿Qué les pasa?’. La efeméride es una excusa para poner en agenda la salud mental en los entornos digitales”, señaló.
La preocupación radica en fenómenos como la hiperconectividad, el FOMO (miedo a perderse de algo), la alteración del sueño y la ansiedad. Sin embargo, el programa propone una mirada superadora: “No venimos a denostar o apagar pantallas, sino a encender conversaciones”, enfatizó Battistutti, destacando que el enfoque busca incorporar una "ciudadanía digital" crítica y responsable.
Ofensiva contra el juego ilegal
Uno de los actores centrales del programa ha sido la Lotería de Santa Fe. Su titular, Daniel Di Lena, remarcó la importancia de abordar la salud mental adolescente combinando espacios de diálogo con herramientas concretas de prevención frente a los riesgos del entorno digital, especialmente las apuestas ilegales.
En ese marco, explicó que el organismo reforzó las acciones contra plataformas clandestinas que captan a menores de edad, trabajando tanto desde el plano judicial como en estrategias de concientización y cuidado. “Desde la lotería y desde el gobierno de la provincia hacemos la parte que nos corresponde con las denuncias en la justicia y con los bloqueos de los sitios”, detalló.
Sin embargo, reconoció que la barrera legal no es suficiente si no se acompaña de una estructura de contención social. Por ello, insistió en que el programa del Concejo es el complemento ideal para estas acciones: “Creemos mucho más importante estos canales de diálogo, de comunicación y de participación de los adolescentes; claramente este es un programa que lo tiene”.
La escuela como refugio
Para los estudiantes, el programa representa una oportunidad de ser escuchados. Ámbar, alumna de la Escuela Normal, recordó la experiencia del año pasado y cómo el trabajo audiovisual les permitió procesar realidades complejas. “Desde preguntas sobre qué es la felicidad, pudimos abrirnos a un montón de cosas y a un espacio que nos dejaba realmente pensar en nosotros mismos”, relató.
La joven subrayó que la clave no está en la censura de los dispositivos, sino en su comprensión: “No es solamente prohibir el celular en la escuela, sino que es más complejo. Con este proyecto es mucho más fácil entendernos”. Asimismo, destacó el rol de la institución educativa: “La escuela es un espacio para comunicarse sobre todo cuando hay problemáticas que en las casas no se pueden hablar”.
El trayecto del programa 2026 incluirá charlas con psicólogos, aportes de la Facultad de Medicina y la Sociedad Argentina de Pediatría, y dispositivos lúdicos coordinados por la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia.
El proceso culminará el próximo 29 de septiembre con la exposición de todo lo trabajado de manera conjunta, incluyendo las producciones audiovisuales de los alumnos y las intervenciones artísticas en la vía pública, reafirmando el compromiso con la sociedad santafesina.