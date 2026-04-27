Luego del lanzamiento de la aplicación Stop Apuestas, el Gobierno de Santa Fe comenzó a difundir el funcionamiento de la herramienta que apunta a reforzar el control parental sobre el uso del celular por parte de niñas, niños y adolescentes. La app, gratuita y disponible para Android e iOS, ya puede descargarse y utilizarse tanto dentro como fuera de la provincia.
Cómo funciona la app que lanzó Santa Fe para bloquear apuestas y controlar el celular de menores
Tras la presentación oficial de la Provincia, la nueva aplicación ya puede descargarse en Android y iPhone. Permite bloquear apuestas, restringir redes y habilitar solo sitios seguros.
El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, explicó que el sistema fue pensado bajo una lógica simple: un dispositivo para el adulto responsable y otro para el menor. La primera versión, denominada Stop Apuestas Mayor, debe instalarse en el teléfono de la madre, padre o tutor que administrará los permisos. La segunda, Stop Apuestas Menor, se descarga en el celular del adolescente o niño.
A partir de esa vinculación, el adulto puede comenzar a administrar qué páginas web, aplicaciones y servicios digitales quedan habilitados para su uso. Todo el sistema se activa a través de la ID Ciudadana, mecanismo que permite validar la identidad y asociar los dispositivos.
“Una vez que el padre o la madre ingresa, puede vincular cada uno de los dispositivos menores que tenga a cargo y empezar a controlar qué páginas tienen habilitado el acceso y qué aplicaciones pueden usar”, detalló Tabares.
La clave: un sistema de “lista blanca”
Uno de los puntos centrales de la herramienta es que no funciona como los controles parentales tradicionales, donde el adulto debe bloquear manualmente sitios riesgosos. En este caso, el modelo es inverso.
La aplicación trabaja con una lista blanca, es decir, un conjunto de páginas previamente autorizadas por la Provincia, que fueron verificadas como seguras. Entre ellas se incluyen portales educativos, plataformas escolares y dominios de uso frecuente dentro del sistema de enseñanza, como los terminados en edu.ar.
Esto significa que el bloqueo de apuestas online y de sitios no autorizados es automático desde el primer momento. Los menores solo podrán navegar en las páginas que ya figuran como habilitadas por el Estado provincial o aquellas que el adulto decida incorporar.
Tabares precisó que, en caso de querer sumar un nuevo sitio, los padres pueden solicitarlo desde la misma aplicación para que sea revisado y eventualmente incorporado al sistema.
“Solo van a poder entrar a las páginas autorizadas por la provincia o por los adultos”, remarcó el funcionario.
Redes sociales, apps y uso fuera de Santa Fe
Otro de los aspectos que más interés despertó entre las familias es la posibilidad de restringir redes sociales. Según explicó el secretario, la aplicación permite bloquear de manera específica cualquier plataforma instalada en el teléfono.
Es decir, los adultos pueden permitir o restringir aplicaciones como redes sociales, juegos online, mensajería o plataformas de streaming, según el criterio de cada familia.
Además, aclaró que si bien la herramienta fue desarrollada por Santa Fe, puede ser utilizada en cualquier punto del país. Para ello, quienes no residan en la provincia solo deben generar la ID Ciudadana y completar la validación de identidad.
“Cualquier padre o madre dentro de la República Argentina la puede usar”, aseguró.
Con este segundo paso, el Gobierno busca que la app deje de ser solo un anuncio y se convierta en una herramienta concreta de uso diario para las familias, especialmente en un contexto donde crece la preocupación por la ludopatía infantil, el acceso a contenidos violentos y la exposición temprana al universo digital.
Links para descarga de la app StopApuestas
iOS:
Video instructivo: https://youtu.be/Fyzuccn52sU
Android:
App Mayor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stopapuestas.tutor&pcampaignid=web_share
App Menor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stopapuestas.minor&pcampaignid=web_share
Video instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=6eggI23mMHI