El 47% de los adolescentes argentinos reporta síntomas compatibles con ansiedad clínica. No ansiedad coloquial, no son nervios antes del examen. Ansiedad que interfiere con el sueño, con los vínculos, con la capacidad de estar en un lugar sin revisar el celular cada tres minutos. Y cuando se cruza ese dato con el uso diario de pantallas, la correlación no deja margen para la duda.
La pantalla no te escucha. Te estudia.
El problema no es que la tecnología exista. El problema es lo que ocurre en el cerebro de un adolescente que elige sistemáticamente el vínculo artificial sobre el humano.
Los adolescentes tienen compañía permanente, disponible, que nunca los juzga y nunca tiene un mal día. Plataformas de IA conversacional acumulan decenas de millones de usuarios menores de 24 años. El problema no es que la tecnología exista. El problema es lo que ocurre en el cerebro de un adolescente que elige sistemáticamente el vínculo artificial sobre el humano.
Una ventana que se cierra
La adolescencia es una ventana crítica del desarrollo neurológico. Durante esta etapa el cerebro atraviesa un proceso masivo de poda sináptica y el córtex prefrontal —la región que regula impulsos, tolera la frustración y procesa la complejidad emocional— todavía está en construcción. No madura hasta los 25 años.
La neuroplasticidad funciona en las dos direcciones: se entrena con lo que se usa y se atrofia con lo que se evita. Un adolescente que pasa horas con una IA que siempre valida, siempre responde, nunca frustra, está entrenando un cerebro que no sabe qué hacer cuando el mundo real no funciona así.
Y el mundo real nunca funciona así.
Lo que vemos en consultorio no es "una fase"
La ansiedad social tiene criterios diagnósticos precisos: miedo persistente a situaciones donde el individuo puede ser evaluado, evitación activa, deterioro funcional. Chicos que no pueden sostener una conversación cara a cara porque el lenguaje en tiempo real les resulta insoportablemente impredecible.
La frustración tolerable se erosiona cuando el entorno digital la elimina por diseño. Un vínculo con una IA no frustra. Siempre responde. Siempre está. Y eso, que parece una ventaja, es clínicamente un desastre.
El mito que hay que desmontar
"Pero si la IA lo contiene, algo es algo."
No. Eso no es contención. Es anestesia.
La contención terapéutica implica un vínculo con historia, con límites, con alguien que puede equivocarse y reparar. Una IA no repara nada porque nunca rompe nada. Es el equivalente emocional de la comida ultraprocesada: llena, pero no nutre.
Hay adolescentes que hoy prefieren hablar de su ansiedad con un chatbot antes que con un profesional. No porque el chatbot sea mejor, sino porque no los expone. Y la exposición —controlada, gradual, dentro de un vínculo seguro— es exactamente lo que cura la ansiedad. Evitarla la cronifica.
Tres señales que no son "adolescencia normal"
Primera: evita situaciones sociales presenciales que antes toleraba. No es introversión. Es retroceso.
Segunda: se irrita de manera desproporcionada cuando se interrumpe el uso del celular. Eso es un indicador clínico, no un berrinche.
Tercera: su red de vínculos reales se redujo. Tiene "amigos" online pero no hay nadie a quien llame si está en crisis. Eso no es una red de apoyo. Es decoración social.
La tecnología existe y va a ser más sofisticada cada año. Pero hay una diferencia clínica entre un adolescente que usa herramientas digitales y uno que las usa como sustituto del mundo. A veces el chico "más tranquilo" es el que más preocupa.
La salud mental no se mide por la ausencia de conflicto. Se mide por la capacidad de estar en el mundo real, con toda su incomodidad, y seguir funcionando.
La tecnología avanza. La adolescencia, no. Sigue necesitando exactamente lo mismo de siempre: un adulto que sepa leer lo que no se dice.
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