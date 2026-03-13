Cuando el futuro se vuelve borroso: cómo sostener la mente en tiempos inciertos

Hay épocas donde la sensación no es de crisis… sino de intemperie.
El cerebro necesita previsibilidad para sentirse seguro. Cuando el futuro se vuelve borroso, la mente intenta compensar imaginando escenarios posibles.
No necesariamente pasó algo puntual en tu vida. No te separaste. No perdiste el trabajo. No te enfermaste. Pero igual sentís algo difícil de nombrar: una inquietud constante, una alerta baja pero permanente, una especie de "ruido mental" que no se apaga.
Muchas personas lo describen así en consultorio: "No sé qué va a pasar… y eso me angustia".
No están hablando de su vida privada. Están hablando del clima emocional del entorno.
Porque cuando el contexto se vuelve impredecible —económica, social o simbólicamente— el cerebro reacciona como si hubiera una amenaza real.
El problema no es el miedo. Es no saber a qué tenerle miedo.
La mente humana tolera mejor el dolor que la incertidumbre.
Cuando sabés lo que va a pasar, incluso si no te gusta, podés prepararte. Pero cuando no sabés, el sistema nervioso entra en modo anticipatorio.
Y ahí aparecen: insomnio sin causa clara, irritabilidad, sensación de cansancio constante, dificultad para proyectar, desmotivación y pensamientos catastrofistas.
No es debilidad. Es biología.
Y como está en alerta… imagina los peores.
La nueva frustración: vivir sin garantías.
No porque las personas se hayan vuelto más frágiles, sino porque durante mucho tiempo construimos la idea de que si hacés las cosas bien, te va a ir bien.
Hoy, muchas personas sienten que eso ya no alcanza.
Aparece entonces una pregunta profundamente existencial: ¿Tiene sentido esforzarme si todo puede cambiar?
No es desesperanza clínica. Es agotamiento psíquico frente a la falta de certezas.
Entonces, ¿cómo seguir cuando el panorama no entusiasma?
No desde el optimismo ingenuo, sino desde una estrategia mental más realista.
En contextos inciertos, la salud mental no se sostiene apostando al futuro… sino achicando el foco.
Cambiar la escala del control: no podés controlar el contexto, pero sí podés sostener micro-estabilidades como rutinas, vínculos y hábitos.
Dejar de exigir claridad absoluta.
Volver al presente operativo: preguntarte qué sí podés hacer hoy que tenga sentido para vos.
Aceptar que la incertidumbre no es una falla. Es una condición humana.
No se trata de negar el contexto, sino de no permitir que colonice tu mundo interno.
La esperanza no siempre aparece como entusiasmo. A veces aparece como persistencia.
Como levantarte igual. Como seguir proyectando en pequeño.
Porque incluso cuando el futuro es incierto, hay algo que sigue siendo posible: construir estabilidad desde adentro.