Departamento Las Colonias

Más conectividad y seguridad: continúan los trabajos en la red vial rural de San Jerónimo Norte

Durante el mes de mayo, la Municipalidad de San Jerónimo Norte concretó tareas de mantenimiento en 20 kilómetros de caminos de tierra y ripio. Los trabajos buscan garantizar una circulación más segura, fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo productivo de la región.