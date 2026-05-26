La Municipalidad de San Jerónimo Norte continúa desarrollando tareas de conservación y mejora de la red vial local. Según informaron desde el gobierno municipal, en lo que va del mes de mayo se concretaron trabajos de mantenimiento sobre 20 kilómetros de caminos de tierra y ripio, una intervención clave para garantizar la conectividad y la seguridad vial en distintos sectores de la localidad.
Más conectividad y seguridad: continúan los trabajos en la red vial rural de San Jerónimo Norte
Durante el mes de mayo, la Municipalidad de San Jerónimo Norte concretó tareas de mantenimiento en 20 kilómetros de caminos de tierra y ripio. Los trabajos buscan garantizar una circulación más segura, fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo productivo de la región.
Las tareas forman parte de un plan de trabajo permanente que busca mantener en condiciones óptimas los caminos utilizados diariamente por vecinos, productores agropecuarios, transportistas y trabajadores rurales.
Desde el municipio destacaron que estas acciones son posibles gracias al trabajo sostenido del personal y al compromiso de los equipos encargados del mantenimiento de la infraestructura vial, una de las áreas prioritarias para la gestión local.
Caminos en mejores condiciones para una circulación más segura
La red de caminos rurales cumple un rol fundamental en la vida cotidiana de San Jerónimo Norte. Además de permitir el acceso a establecimientos productivos y zonas rurales, constituye una vía esencial para la circulación de vehículos particulares, maquinaria agrícola y transporte de cargas.
Por ese motivo, las tareas de mantenimiento apuntan a mejorar la transitabilidad, reducir inconvenientes derivados de las condiciones climáticas y brindar mayor seguridad a quienes utilizan estos corredores.
Las intervenciones incluyen trabajos de nivelación, acondicionamiento de superficies y conservación de los sectores más afectados por el tránsito y las lluvias, permitiendo una circulación más fluida y segura durante todo el año.
Un apoyo fundamental para el sector productivo
La mejora de los caminos rurales también representa un aporte directo al desarrollo económico de la región. San Jerónimo Norte forma parte de una de las zonas productivas más importantes del centro santafesino, donde la actividad agropecuaria tiene un papel central.
Mantener una infraestructura vial adecuada facilita el traslado de la producción, optimiza la logística de los establecimientos rurales y mejora el acceso a los distintos puntos del distrito.
Las autoridades municipales remarcaron que la conectividad rural es un aspecto estratégico para acompañar el crecimiento económico y garantizar que productores y empresas puedan desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas.
Un trabajo permanente para toda la comunidad
Desde el municipio señalaron que el mantenimiento de caminos no responde a intervenciones aisladas, sino a una política de trabajo constante que se sostiene durante todo el año.
El objetivo es preservar la infraestructura existente, responder a las necesidades de los vecinos y continuar mejorando los servicios que contribuyen a la calidad de vida de la población.
Con 20 kilómetros ya intervenidos durante mayo, la Municipalidad de San Jerónimo Norte reafirma su compromiso con el cuidado de la red vial local y con la ejecución de obras que favorezcan tanto a las familias de la localidad como a los sectores productivos que impulsan el desarrollo de la región.