Pocas instituciones educativas logran combinar tradición, innovación, arraigo territorial y proyección internacional como lo ha hecho la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 299 de Sa Pereira. Este año, la emblemática institución celebra sus 60 años de vida y lo hace atravesando uno de los momentos más significativos de su historia reciente.
Seis décadas de historia: la Escuela Nº 299 de Sa Pereira festeja sus 60 años mirando al futuro
La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 299 "Carlos Sylvestre Begnis" de Sa Pereira celebrará el próximo 14 de junio sus 60 años de vida institucional. Con una fuerte impronta productiva, proyectos innovadores, vínculos internacionales y una trayectoria que la posiciona entre las escuelas agrotécnicas más destacadas de Santa Fe, la comunidad educativa prepara una gran fiesta para homenajear su historia y proyectar su futuro.
La celebración llegará el próximo 14 de junio con un gran reencuentro de la denominada "familia cantonera", pero los festejos encuentran a la escuela inmersa en un contexto especial: además de arribar a seis décadas de trayectoria, concretará su vigésimo intercambio educativo con Suiza, un programa que la convirtió en una referencia nacional en materia de formación agropecuaria.
Para el director de la institución, Mauricio Telmo, el aniversario representa mucho más que una fecha simbólica.
"Es un año muy especial para nosotros. La escuela cumple 60 años, estamos organizando el vigésimo viaje a Suiza y además se cumplen diez años desde que asumí la dirección. Son hechos que marcan una etapa muy importante para toda la comunidad educativa", expresó a El Litoral.
Un vínculo histórico con Suiza que cumple veinte ediciones
Uno de los aspectos que distingue a la escuela es su histórico programa de intercambio con instituciones educativas suizas, una experiencia que permite a estudiantes santafesinos realizar prácticas profesionalizantes en establecimientos productivos europeos.
Este año viajarán dos alumnos y un docente coordinador, en lo que será la vigésima edición consecutiva del programa.
Aunque en temporadas anteriores participaban cuatro estudiantes, cambios organizativos en las instituciones receptoras llevaron a reducir temporalmente la cantidad de plazas disponibles.
"En Europa también están atravesando transformaciones y reestructuraciones. A pesar de eso, seguimos fortaleciendo este vínculo que para nosotros tiene un enorme valor formativo", explicó Telmo.
La experiencia va mucho más allá del intercambio cultural. Según el director, muchas de las prácticas observadas en Suiza terminaron incorporándose a los procesos productivos y educativos de la escuela.
"Lo que buscamos es que los alumnos aprendan y después puedan devolver esos conocimientos a nuestra comunidad. Muchas veces terminamos redescubriendo formas de producir que ya utilizaban nuestros antepasados y que hoy vuelven a tener vigencia", señaló.
Una escuela que se reinventó sin perder su esencia
Durante los últimos años la institución atravesó profundas transformaciones. La pandemia obligó a replantear metodologías de enseñanza, procesos organizativos y estrategias pedagógicas.
Sin embargo, lejos de representar un retroceso, ese escenario impulsó nuevas formas de trabajo que hoy forman parte de la identidad de la escuela.
Entre ellas se destaca el fortalecimiento del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una metodología que permite integrar contenidos teóricos y prácticos a través de experiencias concretas vinculadas con la producción, la tecnología y el desarrollo local.
Actualmente la institución impulsa un modelo de escuela sustentable, con proyectos productivos propios, una planta de elaboración de lácteos, espacios de experimentación tecnológica y alianzas estratégicas con empresas de la región.
Tecnología, producción y salida laboral
Uno de los grandes desafíos actuales es consolidar una formación que combine las tradiciones agropecuarias con las nuevas tecnologías.
Por ello, durante agosto la escuela organizará una jornada técnico-productiva centrada en robótica, innovación y procesos tecnológicos aplicados al agro.
Además, mantiene convenios de trabajo y capacitación con empresas e instituciones vinculadas al sector productivo.
Entre ellas se encuentran Nova, que colabora con equipamiento tecnológico para la sala de industrias y laboratorios, y Apymil, entidad que nuclea a importantes empresas lácteas de la región.
"La idea es que nuestros estudiantes egresen con conocimientos actualizados y herramientas concretas para insertarse laboralmente. Hoy muchas empresas ya conocen el potencial de nuestros alumnos y valoran las prácticas que realizan durante su formación", destacó Telmo.
Un nuevo espacio para recibir estudiantes de toda la provincia
Entre las novedades más importantes de este año aparece la puesta en marcha de la planta campamentil dentro del predio escolar.
Tras años de gestiones, el espacio ya forma parte oficialmente del sistema del Ministerio de Educación y podrá recibir contingentes estudiantiles de toda la provincia e incluso de otras regiones del país.
En una primera etapa funcionará con carpas y posteriormente contará con infraestructura para alojar entre 60 y 70 personas.
La iniciativa permitirá fortalecer los intercambios educativos y potenciar las visitas que anualmente realizan establecimientos de todos los niveles.
"Es una oportunidad enorme para mostrar la escuela y para que estudiantes de distintos lugares conozcan nuestras actividades, nuestros proyectos y nuestra forma de trabajar", remarcó el director.
Un reencuentro para celebrar seis décadas de historia
Los festejos centrales tendrán lugar el 14 de junio y estarán abiertos a toda la comunidad.
La jornada comenzará con un acto protocolar desde las 10.30, donde se descubrirán placas conmemorativas y se realizarán reconocimientos a promociones que cumplen 25 y 50 años de egresados, además de homenajes a docentes jubilados y familias históricamente vinculadas a la institución.
Posteriormente se desarrollará un almuerzo y una serie de actividades artísticas protagonizadas por los propios estudiantes.
"Queremos mostrar lo que la escuela hizo durante estos años y también lo que proyecta para el futuro. Será un reencuentro de exalumnos, docentes, asistentes escolares, familias y vecinos. Todos los que pasaron por la escuela tienen una historia para contar y son parte de estos 60 años", sostuvo Telmo.
Con residencia estudiantil, producción propia, convenios internacionales, innovación tecnológica y una fuerte inserción territorial, la Escuela Agrotécnica N° 299 se consolidó a lo largo de seis décadas como una de las instituciones educativas agropecuarias más importantes de Santa Fe.
Su historia está estrechamente ligada al desarrollo productivo de la región, pero también a la formación de miles de jóvenes que encontraron en sus aulas una oportunidad para construir su futuro.
Sesenta años después de su fundación, la escuela continúa renovando ese compromiso. Lo hace mirando hacia adelante, incorporando nuevas tecnologías y fortaleciendo alianzas estratégicas, pero sin perder aquello que la convirtió en un símbolo para generaciones de estudiantes: el sentido de pertenencia, el trabajo colectivo y la pasión por educar desde y para el campo santafesino.