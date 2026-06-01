Institución modelo en Santa Fe

Seis décadas de historia: la Escuela Nº 299 de Sa Pereira festeja sus 60 años mirando al futuro

La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 299 "Carlos Sylvestre Begnis" de Sa Pereira celebrará el próximo 14 de junio sus 60 años de vida institucional. Con una fuerte impronta productiva, proyectos innovadores, vínculos internacionales y una trayectoria que la posiciona entre las escuelas agrotécnicas más destacadas de Santa Fe, la comunidad educativa prepara una gran fiesta para homenajear su historia y proyectar su futuro.