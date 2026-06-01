Capacitación

Reconquista: más de 50 santafesinos se graduaron en oficios a través del programa Impulsa

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, encabezó en Reconquista la entrega de certificados a quienes completaron cursos de formación laboral impulsados por la Provincia para responder a las demandas del sector productivo.