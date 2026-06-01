Una jornada de profunda emoción se vivió en la localidad de Hersilia con la entrega de 10 nuevas viviendas a familias que, a partir de ahora, podrán comenzar una nueva etapa en sus hogares propios.
Diez familias de Hersilia recibieron las llaves de su vivienda propia
El acto se desarrolló en el pasaje público 24 de Marzo y reunió a autoridades provinciales, comunales y representantes de distintas localidades del departamento San Cristóbal, junto a las familias adjudicatarias que recibieron las llaves de sus viviendas.
El acto se desarrolló en el pasaje público 24 de Marzo y reunió a autoridades provinciales, comunales y representantes de distintas localidades del departamento San Cristóbal, junto a las familias adjudicatarias que recibieron las llaves de sus viviendas.
La iniciativa forma parte de un programa habitacional destinado a ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el arraigo de las familias en sus comunidades.
Un momento esperado durante años
Entre los beneficiarios se encontraba Pamela, docente de la localidad, quien compartió su emoción tras recibir la vivienda.
“Es una inmensa felicidad porque es algo que esperaba desde hace muchos años. Trabajo en Hersilia y tener mi casa propia era un sueño que veía muy difícil de alcanzar. Hoy, por fin, se hizo realidad”, expresó.
Historias como la suya reflejan el significado que tiene el acceso a una vivienda propia para muchas familias, que encuentran en ella la posibilidad de construir un proyecto de vida con mayor estabilidad y seguridad.
Características de las viviendas
Las unidades entregadas corresponden a un prototipo compacto de dos dormitorios y cuentan con una superficie cubierta de 61,73 metros cuadrados.
Cada vivienda dispone de cocina, estar-comedor, lavadero y espacio destinado a cochera, además de contar con las instalaciones necesarias para los servicios sanitarios, eléctricos, de gas y desagües cloacales y pluviales.
El diseño busca brindar espacios funcionales y adecuados para las necesidades de las familias adjudicatarias, garantizando condiciones de habitabilidad y confort.
Más soluciones habitacionales en la región
La actividad desarrollada en Hersilia formó parte de una agenda habitacional más amplia en el departamento San Cristóbal.
Durante la misma jornada también se concretó la entrega de seis viviendas destinadas a emergencias habitacionales en Ceres, cuatro lotes con servicios en Villa Trinidad y otros dos en Suardi.
De esta manera, se alcanzó un total de 22 soluciones habitacionales entregadas en distintas localidades del departamento, contribuyendo a ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda y al desarrollo de las comunidades de la región.
La entrega de estas nuevas unidades representa un paso importante para numerosas familias que, tras años de espera, pudieron concretar uno de sus principales anhelos: acceder a una vivienda propia y proyectar su futuro en la localidad donde viven y trabajan.