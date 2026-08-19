A 300 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y mientras continúa el conflicto con el Gobierno nacional, la comunidad universitaria volvió este miércoles a salir de las aulas para reclamar su cumplimiento. En Santa Fe, la actividad tuvo como escenario el edificio de Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde docentes, no docentes, estudiantes y autoridades realizaron un abrazo simbólico que se llevó a cabo adentro del recinto por el mal tiempo.
“300 días sin aplicar la ley”: la UNL realizó este miércoles un abrazo simbólico
La actividad tuvo lugar en el hall del Rectorado por el mal tiempo. Se entonó el Himno Nacional y la rectora Laura Tarabella pidió que se cumpla la cautelar que quedó firme y puso la expectativa en la audiencia de conciliación de este viernes.
La convocatoria fue realizada en todo el país por el Frente Sindical Universitario (compuesto por federaciones gremiales nacionales) junto a las organizaciones estudiantiles, en el marco de una jornada de protesta nacional, a raíz del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, con actividades simultáneas en universidades de todo el país y epicentro en el Palacio Pizzurno de Buenos Aires.
En Santa Fe, el encuentro comenzó a las 11, con una conferencia de prensa con los medios de comunicación, mientras afuera iban llegando militantes de gremios docentes -que vienen llevando a cabo un paro de una semana-, no docentes y de otras corrientes. Luego, se entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino como “abrazo” a la universidad.
La rectora de la UNL, Laura Tarabella, sostuvo durante la actividad que es un momento para volver a visibilizar el reclamo. "Fue una ley muy discutida, muy debatida, logró los consensos necesarios, fue ratificada por el Congreso Nacional y ya hace 300 días de su sanción y de la no implementación", señaló.
El reclamo tiene como eje la aplicación de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso en 2025, y el cumplimiento de la medida cautelar vinculada a salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles, que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema. La mirada está puesta ahora en la audiencia de conciliación convocada para este viernes por la Justicia, a la que concurrirán representantes del sistema universitario y del Gobierno nacional.
"Queremos que se cumpla la cautelar"
Tarabella remarcó que, además de reclamar la aplicación de la ley, el sistema universitario espera que se cumpla la decisión judicial que dejó firme la cautelar. "Estamos convocados a una audiencia de conciliación este viernes en la Justicia, a la que como sistema interuniversitario nacional vamos a concurrir. El Gobierno nacional también va a estar presente", explicó.
Y sintetizó cuál será la posición de las universidades en esa instancia: "Nosotros vamos a ratificar lo que venimos diciendo: queremos que se cumpla la cautelar".
La rectora también se refirió a cómo las universidades intentan sostener su funcionamiento en un escenario de restricciones presupuestarias. "Las universidades siguen con sus puertas abiertas", afirmó. Y destacó que, pese al contexto, continúan las actividades de investigación, enseñanza y extensión, así como los vínculos con gobiernos locales y provinciales.
"Los investigadores siguen desarrollando sus investigaciones, a pesar de que la ciencia no está siendo considerada como nosotros pretendemos", dijo. También señaló que los docentes continúan generando propuestas "aun cuando estemos transitando medidas de fuerza" y que los proyectos de extensión y las relaciones con los territorios se mantienen.
Tarabella destacó el compromiso de los distintos sectores de la comunidad universitaria y pidió que se reconozca el atraso salarial y se avance en la recomposición de las becas estudiantiles, cuyos montos consideró insuficientes.
Aniversario con reclamos
Por su parte, el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Tóffolo, estuvo presente en un día especial para la Universidad Técnológica Nacional ya que cada 19 de agosto se conmemora la creación de la que en un principio se llamó Universidad Obrera Nacional en 1948.
En este marco de conflicto, explicó que las restricciones presupuestarias obligaron a discontinuar inversiones vinculadas con tecnología y proyectos de investigación. "Fundamentalmente, se dejó de invertir en lo que es tecnología", señaló el decano. Explicó que las partidas extraordinarias permitían acompañar nuevos proyectos y procesos de investigación, algo que "se discontinuó".
Frente a esa situación, destacó el papel de docentes y no docentes para sostener cotidianamente el funcionamiento de la institución. "Hay mucho de vocación", resumió, y puso como ejemplo a docentes que provienen de la industria y del sector productivo y que continúan vinculados con la universidad.
Para Tóffolo, la trayectoria de la UTN y su aporte a la ciudad y al sistema productivo constituyen también un argumento para sostener la actividad universitaria en medio de las dificultades. "Es muy difícil también si no hubiese vocación, porque hay que realmente tener mucha vocación en la situación en la que estamos para mantener la calidad educativa", planteó.
"Duele y avergüenza"
La presidenta de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), Julia Salas, puso el foco en el impacto que la situación tiene sobre la vida cotidiana de estudiantes y trabajadores universitarios. "Este número duele y avergüenza: son 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario", afirmó.
Salas señaló que el inicio del cuatrimestre está atravesado por un paro docente y recordó que la semana anterior también hubo una medida de fuerza del sector no docente. "Nuestros docentes y no docentes que trabajan todos los días en nuestra universidad tienen salarios que no son acordes con la vida diaria que necesita una persona acá, por lo menos en Santa Fe", sostuvo.
Desde la representación estudiantil, aseguró que la FUL continuará convocando a los estudiantes de la UNL a participar de las actividades y movilizaciones "hasta que el Gobierno nacional cumpla la ley".
En medio de un paro
Por el lado del sector docente, esta semana Conadu Histórica -y su gremio de base Adul- llevan adelante un paro de una semana: desde el martes hasta el sábado, mientras que en la escuela Primaria de la UNL se decidió que serían solamente dos jornadas. En tanto hay facultades donde la actividad de resintió más que en otras, y una fuente sindical indicó que muchos estudiantes del interior directamente no volvieron a Santa Fe tras el feriado del día lunes, al enterarse del paro.
Desde el sector no docente, en tanto, el gremio local Apul analiza si se sumará o no a la medida de fuerza de 48 horas que determinó su federación Fatun para la semana que viene.