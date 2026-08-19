Protesta nacional

“300 días sin aplicar la ley”: la UNL realizó este miércoles un abrazo simbólico

La actividad tuvo lugar en el hall del Rectorado por el mal tiempo. Se entonó el Himno Nacional y la rectora Laura Tarabella pidió que se cumpla la cautelar que quedó firme y puso la expectativa en la audiencia de conciliación de este viernes.