Las universidades nacionales públicas vuelven a parar desde este martes 18 -tras el feriado- y durante cinco jornadas consecutivas. La medida de fuerza, convocada por Conadu Histórica, se extenderá hasta el sábado 22 de agosto y afecta a las facultas y escuelas pre-universitarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Universidades: comienza una nueva semana de paro docente
Será de martes a sábado y afectará a las facultades y escuelas pre universitarias de la UNL. El viernes, la Justicia citó al Gobierno nacional y al CIN a una audiencia de conciliación.
El reclamo de los docentes universitarios se mantiene centrado en "la recomposición salarial, pago del 28,5% a junio, restitución del Fonid, actualización de la garantía salarial y de fondos de capacitación", en medio de un conflicto que lleva varios meses y que no encuentra una solución definitiva.
La semana de paro se inicia además en la previa de una instancia clave en la Justicia. Para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en tanto, la nacional Fatun -que nuclea a los trabajadores no docentes- anunciaron un nuevo paro de 48 horas, por lo que las medidas de fuerza continuarán después de la audiencia judicial.
El viernes, reunión en la Justicia
La medida fue confirmada este lunes, a pesar de hay una instancia de partes en la Justicia. El próximo viernes 21 de agosto, mientras transcurre el cuarto día de paro, representantes del Gobierno nacional y del sistema universitario participarán de una audiencia de conciliación.
La reunión fue citada por el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que hizo lugar a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La convocatoria se produce luego de que la Corte Suprema dejara firme, en junio, esa medida, que obliga al Estado nacional a aplicar aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de becas estudiantiles.
El CIN ya definió qué planteará en la audiencia. Según confirmó la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, los rectores reclamarán que se cumpla la cautelar vigente: “Hay un fallo firme y queremos que se cumpla”, sostuvo.
El punto de discusión está puesto en qué parte de los fondos comprometidos por el Gobierno ya fue transferida y qué componentes permanecen pendientes. De acuerdo con Tarabella, las universidades recibieron el incremento salarial del 21,3% previsto para junio y recursos correspondientes a las becas Manuel Belgrano, pero no el aumento del 20% para gastos de funcionamiento contemplado en la cautelar.