El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reportó que en los primeros siete meses del año (enero-julio), el valor total exportado por las cadenas del sector sumó US$ 31.952 millones, consolidando un crecimiento acumulado del 14,9% (+US$ 4.137 millones) respecto a igual período de 2025.
Las exportaciones agroindustriales acumularon US$ 31,9 mil millones en 7 meses del año
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), sobre la base de un informe elaborado por la Bolsa de Cereales, estimó las ventas al exterior de todas las cadenas del sector, que acumularon 14,9% más que en enero-julio del pasado año.
En julio, los despachos al exterior totalizaron US$ 4.926 millones, superando en un 2,2% a las cifras registradas en julio del año anterior (+US$ 106 millones). Luis Caputo celebró en redes el “récord histórico” que -calificó- representan estos números.
El ministro de Economía destacó que “las exportaciones agroindustriales en los primeros 7 meses del año ascendieron a 74,3 millones de toneladas, registrando un crecimiento de 13% en relación con igual período de 2025 y alcanzando un récord histórico para el período”.
La soja continúa siendo el principal aporte a la balanza comercial; ese complejo agroindustrial acumuló el 33,0% de participación total, totalizando US$ 10.548,6 millones (+0,5% acumulado).
El maíz representa el 16,5% de las exportaciones con US$ 5.269,4 millones (+12,0% acumulado), impulsado por un salto del 42,0% en julio.
Subas significativas
Según el reporte de la CAA, la mayor contribución absoluta a la suba en julio fue del girasol: alcanzó los US$ 2.419,4 millones acumulados (+100% interanual), tras un alza mensual del 14%.
Carne y Cuero Vacuno -siempre de acuerdo al informe del CAA- sumaron US$ 2.999,1 millones acumulados (+40% interanual) con una sólida expansión del 29% respecto a julio de 2025.
A su vez, el trigo acumuló US$ 2.603,8 millones (+37% interanual), aunque mostró un leve ajuste interanual de -2% en el mes de julio.
El sector Porcinos lideró el crecimiento porcentual con una suba interanual del 188% en el mes y del 111% en el acumulado. Para los algodoneros el repunte fue del 188% en julio y 101% en el acumulado anual.
Apícola y Legumbres fueron segmentos destacados con incrementos acumulados del 65% y 77%, respectivamente.
Entre los pesqueros, las exportaciones aportaron US$ 1.416,3 millones (+18,0% acumulado y +38,0% en julio), abarcando el 4,4% de las divisas del sector.
El segmento Bovino-Lácteo alcanzó US$ 811,9 millones (+14,0% acumulado). La Cebada registró US$ 813,8 millones (+11,0% acumulado).
Los complejos Avícola (-43% acumulado), Arrocero (-17% acumulado) y Manisero (-5% acumulado) presentaron las principales caídas que desaceleraron el crecimiento general del sector.
El rol del dólar
El informe señala que el tipo de cambio vendedor/comprador del Banco Nación promedió en julio de 2026 los $ 1.476,98 por US$, con un incremento del 2,4% mensual y un 17,1% interanual. Una forma velada de señalar la pérdida de competitividad.
El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) elaborado por el Banco Central (BCRA) registró una mejora del 1% respecto a junio; sin embargo, se ubica 2% por debajo del promedio registrado en 2025 y 6% por debajo del nivel de hace un año, manteniéndose como un indicador central de seguimiento para los márgenes de competitividad de las economías regionales y cadenas agroalimentarias.