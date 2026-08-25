Desde Argentina

Las exportaciones agroindustriales acumularon US$ 31,9 mil millones en 7 meses del año

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), sobre la base de un informe elaborado por la Bolsa de Cereales, estimó las ventas al exterior de todas las cadenas del sector, que acumularon 14,9% más que en enero-julio del pasado año.