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La actividad económica repuntó en junio y completó un semestre irregular

El EMAE creció 0,8% en la comparación mensual tras dos retrocesos consecutivos. Minería, agro y pesca explicaron más de la mitad de la mejora frente a 2025. El acumulado enero-junio cerró en 1,9%.

El EMAE avanzó 0,8% mensual y 2,7% interanual en junio. El semestre acumuló 1,9%, con impulso sostenido de la minería.El EMAE avanzó 0,8% mensual y 2,7% interanual en junio. El semestre acumuló 1,9%, con impulso sostenido de la minería.
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La economía argentina volvió a crecer en junio después de dos meses consecutivos de retroceso y cerró el primer semestre 1,9% arriba de 2025, aunque con un comportamiento irregular y sostenida por sectores de comportamiento desigual.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió 0,8% frente a mayo en la medición desestacionalizada y 2,7% respecto de junio del año pasado, informó este jueves el INDEC. El componente tendencia-ciclo, que busca aislar las oscilaciones más irregulares de corto plazo, avanzó otro 0,2%.

El dato mensual cambia el tono de los dos registros anteriores, pero no elimina la volatilidad de la primera mitad del año. La actividad había aumentado 0,3% en enero, caído 2,5% en febrero, rebotado 2,6% en marzo, retrocedido 1,6% en abril y otro 0,6% en mayo.

En la comparación contra igual período del año pasado, el acumulado mostró algo más de estabilidad: comenzó con 2% en enero, bajó a 0,3% en febrero, se recuperó a 2,3% en marzo y terminó junio en 1,9%. Es decir, la economía produjo más que en el primer semestre de 2025, pero a un ritmo bastante menor que el que sugieren algunos de los saltos mensuales aislados.

asEn términos trimestrales, el primer trimestre creció un 0,7% respecto al último de 2025, pero el segundo trimestre retrocedió un 0,9% frente al primero.

Mirado por trimestres, el semestre deja una señal menos favorable. El nivel del primer trimestre creció alrededor de 0,7% respecto de los últimos tres meses de 2025, pero en el segundo retrocedió cerca de 0,9% frente al primero. También perdió velocidad en la comparación interanual: el promedio de enero a marzo estuvo 2,3% por encima de igual período del año pasado, mientras entre abril y junio la mejora se redujo a aproximadamente 1,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el 0,8% mensual y el 2,7% interanual y puso el foco en la serie tendencia-ciclo. Según señaló, esa medición acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento y constituye “el ciclo expansivo más largo” desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011.

Sectores al alza

Doce de las quince ramas relevadas crecieron frente a junio de 2025. La mayor variación correspondió a Pesca, con 247,6%, seguida por Explotación de minas y canteras, con 15,6%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 4,6%.

El salto de Pesca requiere una cautela adicional: la comparación se realiza contra una base excepcionalmente baja, porque en junio de 2025 ese sector había caído 68,2% interanual. El aumento de este año es significativo, pero está amplificado por ese piso de comparación.

asDoce de las quince ramas crecieron, destacándose la minería y la agricultura que contribuyeron significativamente al crecimiento general.

En términos de incidencia sobre el índice general, la minería aportó 0,61 puntos porcentuales; el agro, 0,47; y la pesca, 0,44. En conjunto explicaron 1,52 puntos del crecimiento interanual de 2,69%, es decir, más de la mitad de la expansión del mes.

La industria manufacturera creció 1,9% interanual y aportó 0,30 puntos; la intermediación financiera avanzó 5,1% y sumó 0,27; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler aumentaron 1,3% y agregaron 0,19; y transporte y comunicaciones mejoró 1,5%, con una incidencia de 0,15 puntos.

Ramas en caída

Tres sectores terminaron junio por debajo de un año atrás. Administración pública y defensa cayó 1,5%; electricidad, gas y agua retrocedió 0,4%; y enseñanza bajó 0,1%. Entre los tres restaron alrededor de una décima al resultado interanual.

En tanto, dos ramas relevantes para medir la dinámica del mercado interno mostraron moderación. El comercio mayorista, minorista y reparaciones creció 0,8% interanual y aportó 0,11 puntos, mientras la construcción subió 2,8% y explicó 0,10 puntos. Hoteles y restaurantes avanzó 1,8%, servicios sociales y de salud 1% y otras actividades comunitarias y personales 0,4%.

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