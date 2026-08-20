La economía argentina volvió a crecer en junio después de dos meses consecutivos de retroceso y cerró el primer semestre 1,9% arriba de 2025, aunque con un comportamiento irregular y sostenida por sectores de comportamiento desigual.
La actividad económica repuntó en junio y completó un semestre irregular
El EMAE creció 0,8% en la comparación mensual tras dos retrocesos consecutivos. Minería, agro y pesca explicaron más de la mitad de la mejora frente a 2025. El acumulado enero-junio cerró en 1,9%.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió 0,8% frente a mayo en la medición desestacionalizada y 2,7% respecto de junio del año pasado, informó este jueves el INDEC. El componente tendencia-ciclo, que busca aislar las oscilaciones más irregulares de corto plazo, avanzó otro 0,2%.
El dato mensual cambia el tono de los dos registros anteriores, pero no elimina la volatilidad de la primera mitad del año. La actividad había aumentado 0,3% en enero, caído 2,5% en febrero, rebotado 2,6% en marzo, retrocedido 1,6% en abril y otro 0,6% en mayo.
En la comparación contra igual período del año pasado, el acumulado mostró algo más de estabilidad: comenzó con 2% en enero, bajó a 0,3% en febrero, se recuperó a 2,3% en marzo y terminó junio en 1,9%. Es decir, la economía produjo más que en el primer semestre de 2025, pero a un ritmo bastante menor que el que sugieren algunos de los saltos mensuales aislados.
Mirado por trimestres, el semestre deja una señal menos favorable. El nivel del primer trimestre creció alrededor de 0,7% respecto de los últimos tres meses de 2025, pero en el segundo retrocedió cerca de 0,9% frente al primero. También perdió velocidad en la comparación interanual: el promedio de enero a marzo estuvo 2,3% por encima de igual período del año pasado, mientras entre abril y junio la mejora se redujo a aproximadamente 1,6%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el 0,8% mensual y el 2,7% interanual y puso el foco en la serie tendencia-ciclo. Según señaló, esa medición acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento y constituye “el ciclo expansivo más largo” desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011.
Sectores al alza
Doce de las quince ramas relevadas crecieron frente a junio de 2025. La mayor variación correspondió a Pesca, con 247,6%, seguida por Explotación de minas y canteras, con 15,6%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 4,6%.
El salto de Pesca requiere una cautela adicional: la comparación se realiza contra una base excepcionalmente baja, porque en junio de 2025 ese sector había caído 68,2% interanual. El aumento de este año es significativo, pero está amplificado por ese piso de comparación.
En términos de incidencia sobre el índice general, la minería aportó 0,61 puntos porcentuales; el agro, 0,47; y la pesca, 0,44. En conjunto explicaron 1,52 puntos del crecimiento interanual de 2,69%, es decir, más de la mitad de la expansión del mes.
La industria manufacturera creció 1,9% interanual y aportó 0,30 puntos; la intermediación financiera avanzó 5,1% y sumó 0,27; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler aumentaron 1,3% y agregaron 0,19; y transporte y comunicaciones mejoró 1,5%, con una incidencia de 0,15 puntos.
Ramas en caída
Tres sectores terminaron junio por debajo de un año atrás. Administración pública y defensa cayó 1,5%; electricidad, gas y agua retrocedió 0,4%; y enseñanza bajó 0,1%. Entre los tres restaron alrededor de una décima al resultado interanual.
En tanto, dos ramas relevantes para medir la dinámica del mercado interno mostraron moderación. El comercio mayorista, minorista y reparaciones creció 0,8% interanual y aportó 0,11 puntos, mientras la construcción subió 2,8% y explicó 0,10 puntos. Hoteles y restaurantes avanzó 1,8%, servicios sociales y de salud 1% y otras actividades comunitarias y personales 0,4%.