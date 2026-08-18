INDEC

El costo de la construcción subió 2,1% en julio y acumuló 19,2% en el año

El índice del INDEC acumuló un incremento de 19,2% durante los primeros siete meses de 2026. Los materiales avanzaron 1,6% en julio, mientras los salarios y los gastos generales aumentaron 2,5%. La mano de obra ya registra una suba interanual de 39,1%.