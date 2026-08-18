Criar a un niño en la Argentina demandó durante julio entre $545.683 y $697.268 mensuales, de acuerdo con la edad, con aumentos cercanos al 3% respecto de junio.
El precio del cuidado explicó, en julio, gran parte del incremento del costo de crianza
Los valores subieron alrededor de 3% en el séptimo mes del año y se elevaron hasta 30% en comparación al año pasado, con una aceleración del costo del cuidado. Esta representa una parte significativa del gasto total, especialmente en los primeros años de vida, afectando el presupuesto familiar.
En el cálculo difundido por el INDEC volvió a cobrar relevancia que el gasto no se limita a alimentos, ropa, salud o educación. La denominada canasta de crianza incorpora también el valor económico del tiempo que requiere el cuidado de niños y niñas.
En julio, el mayor monto correspondió al tramo de 6 a 12 años, con $697.268 mensuales. Le siguieron los chicos de 1 a 3 años, con $649.935; los de 4 y 5 años, con $554.646; y los menores de un año, con $545.683.
La comparación mensual muestra distintos incrementos: la canasta aumentó 3% para los menores de un año, otro 3% entre 1 y 3 años, y alrededor de 2,8% tanto para los chicos de 4 y 5 como para los de 6 a 12 años.
El cuidado empujó más en julio
La composición del índice explica esos movimientos. El INDEC divide la canasta entre el costo de los bienes y servicios necesarios para la crianza y la valorización del tiempo de cuidado.
Durante julio, el primer componente aumentó alrededor de 2,2% mensual, mientras que el costo del cuidado avanzó aproximadamente 3,5%.
Para un menor de un año, los bienes y servicios demandaron $177.233 y el cuidado, otros $368.450. El total alcanzó así $545.683.
Entre 1 y 3 años, el costo de los consumos fue de $228.850, pero el cuidado trepó a $421.086, llevando la canasta a $649.935. Es el tramo en el cual la valorización absoluta del cuidado resulta más elevada.
La relación se modifica cuando comienza a pesar la escolarización. Para los chicos de 4 y 5 años, el INDEC estimó $291.467 en bienes y servicios y $263.179 en cuidado. Y entre los 6 y los 12 años, los consumos subieron a $361.566, mientras el cuidado representó $335.702.
Así, en los menores de un año el cuidado explica aproximadamente dos tercios de toda la canasta. Entre 1 y 3 años representa cerca del 65%. A partir de los 4 años, en cambio, los bienes y servicios pasan a tener un peso algo mayor.
El cálculo asigna 147 horas mensuales de cuidado a un menor de un año, 168 horas a los chicos de 1 a 3, 105 horas entre los 4 y los 5 años y 84 horas para los de 6 a 12.
La lógica parte de un piso teórico de ocho horas diarias y descuenta el tiempo que el sistema educativo absorbe como dispositivo de cuidado. Para los menores de cuatro años, donde la educación no es obligatoria, esa reducción es menor o directamente no existe; desde los 4 años comienzan a computarse las jornadas escolares.
En julio, cada hora de cuidado fue valuada en $2.506 para los chicos de hasta 5 años. Para el tramo de 6 a 12 años se utilizaron $3.996 por hora, debido a que la metodología aplica modalidades retributivas diferentes según la carga semanal.
Hasta 30% más que hace un año
La comparación interanual muestra más particularidades. Ante julio de 2025, la canasta aumentó 27,5% para los menores de un año, 27,9% entre 1 y 3 años, 30% para los chicos de 4 y 5, y 29,9% para el segmento de 6 a 12 años.
Pero detrás de esos porcentajes los componentes avanzaron a velocidades diferentes. Los bienes y servicios registraron una suba interanual cercana al 36,1% en todos los grupos, mientras que la valorización del cuidado aumentó alrededor de 23,8%. En otras palabras, aunque durante julio fue el cuidado el que más presionó sobre el incremento mensual, en la comparación con un año atrás son los consumos los que acumulan la mayor suba.
La diferencia responde a la propia construcción del indicador. Para calcular bienes y servicios, el organismo utiliza la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, que contempla alimentos y otros gastos esenciales como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.
El cuidado tiene otra referencia: las horas teóricamente necesarias para atender a cada chico son valorizadas utilizando la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadores de casas particulares.