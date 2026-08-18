Canasta del INDEC

El precio del cuidado explicó, en julio, gran parte del incremento del costo de crianza

Los valores subieron alrededor de 3% en el séptimo mes del año y se elevaron hasta 30% en comparación al año pasado, con una aceleración del costo del cuidado. Esta representa una parte significativa del gasto total, especialmente en los primeros años de vida, afectando el presupuesto familiar.