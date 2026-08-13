Según el INDEC

La inflación de julio volvió arriba del 2% y llegó a 19,3% en el acumulado anual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos registró un alza mensual de 2,1% para el séptimo mes del año. Los estacionales y los servicios empujaron el índice, mientras la inflación núcleo quedó en 1,8%.