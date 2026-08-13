La inflación de julio en la Argentina fue del 2,1%, de acuerdo a los datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La inflación de julio volvió arriba del 2% y llegó a 19,3% en el acumulado anual
El Instituto Nacional de Estadística y Censos registró un alza mensual de 2,1% para el séptimo mes del año. Los estacionales y los servicios empujaron el índice, mientras la inflación núcleo quedó en 1,8%.
Fue el séptimo dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro anual acumula un total de 19,3%, superando ampliamente lo contemplado en la Ley de Presupuesto (10,1%).
Con esta cifra, el índice de precios que mide el organismo vuelve a registrar un nuevo incremento en un año cambiante, que tuvo el agregado institucional de la renuncia de Marco Lavagna en enero por la suspensión de la nueva medición, disponiendo de la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05 en la medición, quedando ahora bajo la conducción de Pedro Lines.
El IPC venía de tres bajas consecutivas en abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%), tras el pico de tres puntos porcentuales en marzo (3,4%). En la comparación interanual, también volvió a aumentar a 33,8%, superando los registros previos de abril que dio 32,4%, mayo 33,2% y junio 33,5%.
Composición
A nivel de las categorías, el organismo detalló: "los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas (por el retiro del adicional del 20% incluido en junio según expediente EX-2024-142739268-APN-DGDYD#JGM). Le siguen Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad".
La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (5%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos y servicios culturales. La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%).
Por encima de la media nacional también estuvieron las divisiones Salud (2,5%), Comunicaciones (2,4%), Bienes y servicios varios (2,2%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 2,2%.
Las divisiones que registró la menores variación a nivel nacional fue Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%). En tanto que volvió a marcar deflación Prendas de vestir y calzado (-1,3%).
Regiones
Además, el organismo detalló las variaciones mensuales dividido por regiones de la Argentina.
El Gran Buenos Aires fue la región de mayor suba mensual (2,3%). Le siguieron por detrás de la media nacional Patagonia, Noreste, Pampeana y Noroeste con 2%. Mientras que cuyo marcó 1,9%.
En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales.
En cambio, en la región Cuyo la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.