La inflación de julio en la provincia de Santa Fe fue del 1,9%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El registro permite, además, poner en perspectiva la evolución de los precios frente a los aumentos salariales establecidos para los trabajadores estatales y docentes provinciales.
Inflación de julio en Santa Fe: fue del 1,9% y quedó por debajo del aumento acordado en paritarias
El Índice de Precios al Consumidor provincial acumuló un incremento del 19,4% en los primeros siete meses de 2026 y alcanzó el 34% interanual. Para julio, la paritaria de estatales y docentes contempló una suba del 2%, mientras que los mínimos garantizados elevan el incremento hasta alrededor del 7% para los salarios más bajos.
Según el organismo estadístico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación del 19,4% durante los primeros siete meses del año, mientras que la inflación interanual se ubicó en el 34%.
El dato de julio cobra relevancia en el marco de la discusión salarial del sector público. El acuerdo paritario estableció para ese mes un incremento del 2% para estatales y docentes. De esta manera, el porcentaje se ubicó levemente por encima de la inflación mensual informada por el IPEC.
En el caso de los trabajadores de menores ingresos, el impacto resulta mayor debido a los mínimos garantizados de $80.000 previstos en el acuerdo. Para estos sectores, la mejora efectiva de los haberes puede alcanzar aproximadamente el 7%, dependiendo del nivel salarial de cada agente.
Qué aumentó más durante julio
El informe del IPEC muestra diferencias importantes entre los distintos capítulos que integran el índice. Esparcimiento encabezó las subas del mes, con un incremento del 4,2%, seguido muy de cerca por Vivienda y servicios básicos, con 4,1%.
Por encima del nivel general también se ubicaron Atención médica y gastos para la salud, con un 2,7%, y Otros bienes y servicios, con un 2,6%.
En tanto, Equipamiento y mantenimiento del hogar aumentó 1,9%, en línea con el índice general; Educación, 1,6%; Alimentos y bebidas, 1,3%; y Transporte y comunicaciones*, también 1,3%.
El único capítulo que registró una variación negativa durante julio fue Indumentaria, con una baja del 0,2%.
Así, el IPC santafesino de julio quedó por debajo del aumento porcentual previsto para el mes en la paritaria estatal y docente, una diferencia que se amplía entre quienes reciben los mínimos garantizados establecidos en el acuerdo salarial.