Precios y salarios

Inflación de julio en Santa Fe: fue del 1,9% y quedó por debajo del aumento acordado en paritarias

El Índice de Precios al Consumidor provincial acumuló un incremento del 19,4% en los primeros siete meses de 2026 y alcanzó el 34% interanual. Para julio, la paritaria de estatales y docentes contempló una suba del 2%, mientras que los mínimos garantizados elevan el incremento hasta alrededor del 7% para los salarios más bajos.