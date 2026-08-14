Impulsado por el rubro esparcimiento -vinculado con las vacaciones de invierno y por el de Vivienda y Servicios Básicos, que aumentaron sus precios promedio 4,2 y 4,1 por ciento respectivamente; la inflación en la provincia de Santa Fe alcanzó en julio el 1,9%, dos décimas menos que la nacional.
La inflación en Santa Fe alcanzó el 1,9 % en julio
Impulsada por el rubro Esparcimiento, acumula 19,4% los primeros siete meses del año y 34% en los últimos doce.
En julio, los productos que más aumentaron sus precios fueron la cebolla (22,9%) y la papa (22%), seguido por la lechuga (10,1%), hamburguesas congeladas (4,8%), agua sin gas (3,9%), salame (3,2%), yogur (3,1%), filet de merluza (3,1%), leche fresca (2,9%), queso sardo (2,9%), yerba mate (2,6%) y dulce de leche (2,4%).
En tanto bajaron los precios la naranja (9,5%), la banana (3,1%), el arroz blanco (-3,2%), tomate (2,8), café (2,7) y los cortes de carne que releva el IPEC: asado (2,5%), cuadril (1,1%), nalga (1%) y paleta (0,3%). Solo aumentó sus precios el hígado (0,4%).
Los datos proporcionados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos indican que Atención médica y gastos para la salud fue del 2,7%; Otros bienes y servicios 2,6%; Equipamiento y Mantenimiento para el hogar 1,9%, Educación 1,6%; Alimentos y Bebidas 1,3%; Transporte y comunicaciones 1,3%, mientras que el rubro Indumentaria tuvo una caída de los precios del 0,2% vinculado con las ofertas de fin de temporada.
Los primeros siete meses del año el rubro que más aumentó fue el de la Vivienda y servicios básicos (27,1%), seguido por Educación (22,2%), Alimentos y bebidas (20,8%) y Atención médica y gastos para la salud (19,6%); en tanto los últimos doce meses los aumentos estuvieron encabezados también por el rubro Vivienda y servicios básicos (45%) seguido de Transporte y comunicaciones (37,6%), Educación (36,4%), Alimentos y bebidas (36,1%) y Atención médica y gastos de la salud (33,3%).
Por lejos, el que menos aumentó fue el de Indumentaria que lo hizo un 8,1% los primeros siete meses de este año y 11,8% en el acumulado de los últimos 12 meses.