De la pantalla al estante

Cómo cambiaron los hábitos de consumo con los e-commerce y bazares chinos en Santa Fe

La expansión de bazares chinos y el auge de apps de e-commerce como Temu y Shein están transformando el panorama comercial en Santa Fe, obligando a los comerciantes locales a enfrentar nuevos desafíos y adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.