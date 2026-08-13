Superó el promedio nacional

La inflación en Venado Tuerto saltó al 2,6% en julio y acumula 19,1% en el año

Según el relevamiento de la UTN local, el Índice de Precios al Consumidor en la ciudad registró una marcada aceleración respecto a junio y se ubicó por encima del 2,1% informado por el INDEC para el total del país.