El Centro de Estadísticas de la UTN Venado Tuerto informó que la inflación en la ciudad durante el mes de julio fue del 2,6%. Esta cifra representa una aceleración de los precios en comparación con el mes de junio, cuando el incremento había sido del 1,7%.
La inflación en Venado Tuerto saltó al 2,6% en julio y acumula 19,1% en el año
Según el relevamiento de la UTN local, el Índice de Precios al Consumidor en la ciudad registró una marcada aceleración respecto a junio y se ubicó por encima del 2,1% informado por el INDEC para el total del país.
Con este registro, el costo de vida en Venado Tuerto creció por encima de la media nacional, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó para el mismo periodo una inflación del 2,1% en la Argentina.
Los rubros que más subieron
El incremento de julio en la ciudad estuvo impulsado principalmente por tres rubros que se ubicaron claramente por encima del índice general. El capítulo de Transporte y Comunicaciones lideró las subas con un 3,9%, seguido de cerca por Alimentos y Bebidas con un 3,7% y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar con un 3,6%.
Otros sectores que mostraron variaciones fueron:
Bienes y Servicios: 2,3%.
Esparcimiento: 2,0%.
Indumentaria: 1,6%.
Viviendas y Servicios Básicos: 1,5%.
Atención Médica y Salud: 0,8%.
Educación: 0,2%.
Comparativa anual y nacional
En lo que va de 2026, Venado Tuerto acumula una variación de precios del 19,1%, una cifra similar al 19,3% que registra el acumulado nacional en los primeros siete meses del año. Cabe destacar que, a nivel país, el registro anual ya supera ampliamente lo proyectado en la Ley de Presupuesto, que era del 10,1%.
Finalmente, la inflación interanual en la ciudad alcanzó el 33,2%. Este dato se mantiene levemente por debajo del promedio nacional interanual, que en julio escaló al 33,8%.