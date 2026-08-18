La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con el objetivo de repasar la estrategia legislativa de las próximas semanas y coordinar distintos ejes de la gestión del Poder Ejecutivo.
Qué proyectos discutió la Mesa Política del Gobierno en la Casa Rosada
La Casa Rosada fue el escenario de una reunión clave para definir la estrategia legislativa y los ajustes salariales en las fuerzas de seguridad y armadas del país.
Durante el encuentro, los funcionarios abordaron la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Según se informó tras la reunión por fuentes oficiales, en los próximos días el Gobierno dará a conocer medidas vinculadas a la recomposición de los ingresos de ambos sectores.
Medidas salariales para las fuerzas
Por otra parte, la cúpula oficialista centró su atención en la actividad parlamentaria. De cara a la sesión programada para el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, se analizaron los cinco proyectos que integrarán el temario y que apuestan a sancionar en el recinto sin problemas.
Son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la iniciativa que propone reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA aplicada a la fécula y harina de mandioca.
En simultáneo, se repasó el estado de avance del proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades, que actualmente se debate en comisiones del Senado.
Avances en la Ley de Sociedades
De cara al próximo encuentro, la Mesa Política acordó convocar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se sumará para coordinar la agenda de trabajo de su cartera en las áreas de educación, trabajo y desarrollo social.
La intención del órgano es tener a un funcionario del gabinete todas las semanas que explique el rumbo de su cartera. Para este martes, iba a estar una de las mujeres del gabinete pero por problemas de agenda no logró estar.
La reunión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.