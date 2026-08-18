#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Casa Rosada

Qué proyectos discutió la Mesa Política del Gobierno en la Casa Rosada

La Casa Rosada fue el escenario de una reunión clave para definir la estrategia legislativa y los ajustes salariales en las fuerzas de seguridad y armadas del país.

La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada.La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con el objetivo de repasar la estrategia legislativa de las próximas semanas y coordinar distintos ejes de la gestión del Poder Ejecutivo.

Mirá tambiénMilei quiere enderezar la agenda legislativa antes de presentar el Presupuesto 2027 ante el Congreso

Durante el encuentro, los funcionarios abordaron la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Según se informó tras la reunión por fuentes oficiales, en los próximos días el Gobierno dará a conocer medidas vinculadas a la recomposición de los ingresos de ambos sectores.

Medidas salariales para las fuerzas

Por otra parte, la cúpula oficialista centró su atención en la actividad parlamentaria. De cara a la sesión programada para el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, se analizaron los cinco proyectos que integrarán el temario y que apuestan a sancionar en el recinto sin problemas.

Son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la iniciativa que propone reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA aplicada a la fécula y harina de mandioca.

(260603) -- BUENOS AIRES, 3 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 1 de junio de 2026 de personas caminando frente al Banco Central, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Tras cerrar 2025 con un marcado incumplimiento en las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, Argentina transita 2026 con perspectivas más favorables para alcanzar los objetivos comprometidos, impulsada por el programa de compras diarias de divisas del Banco Central y una mayor disponibilidad de dólares en la primera mitad del año. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (da) (ra) (vf)Banco Central, en la ciudad de Buenos Aires. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

En simultáneo, se repasó el estado de avance del proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades, que actualmente se debate en comisiones del Senado.

Avances en la Ley de Sociedades

De cara al próximo encuentro, la Mesa Política acordó convocar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se sumará para coordinar la agenda de trabajo de su cartera en las áreas de educación, trabajo y desarrollo social.

Sandra Pettovello.Sandra Pettovello.

La intención del órgano es tener a un funcionario del gabinete todas las semanas que explique el rumbo de su cartera. Para este martes, iba a estar una de las mujeres del gabinete pero por problemas de agenda no logró estar.

La reunión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Diego Santilli
Karina Milei
Santiago Caputo
Patricia Bullrich
Martín Menem
Eduardo Menem
Sandra Pettovello
Banco Central
Luis Caputo
Fuerzas Armadas Argentinas
Cámara de Diputados de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro