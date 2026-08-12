El oficialismo logró dictamen de mayoría al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina este miércoles en el plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados, tras una sesión marcada por cruces y cuestionamientos.
Tras polémica con expositores afines, el oficialismo dictaminó la reforma del BCRA
La Libertad Avanza logró dejar la iniciativa lista para la sesión del 26 de agosto. El despacho favorable llegó tras el malestar opositor por economistas afines invitados y el retiro de la sala de Unión por la Patria.
La iniciativa obtuvo un dictamen favorable con 42 firmas y quedó preparada para ser sometida a votación en la próxima sesión del recinto.
El texto busca concentrar el mandato del BCRA en la preservación del valor de la moneda y restringir la emisión sin respaldo; entre los cambios que contiene el proyecto está la prohibición de adelantos transitorios al Tesoro y el cierre del mecanismo de las letras intransferibles. Además, endurece el régimen de remoción de autoridades del Banco y propone condiciones más estrictas para la transferencia de utilidades.
El plenario derivó en malestar opositor por la convocatoria de expositores: la presencia de economistas afines al Gobierno generó reparos y la firma de un dictamen de rechazo por parte de Unión por la Patria, que se retiró de la sala del Anexo C. Los expositores invitados incluyeron a Miguel Boggiano, Ramiro Castañeira, Héctor Rubini, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki, cuyas intervenciones alimentaron la controversia.
En medio del debate, aliados como PRO, UCR y bloques provinciales acompañaron el despacho mayoritario, mientras que el oficialismo dictaminó con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza y socios parlamentarios. El dictamen adjudica prioridad a la independencia del BCRA y contempla un cambio técnico en los encajes para que el efectivo que los bancos guardan en caja pueda computar como reserva obligatoria.
Polémica por los expositores y el retiro de la oposición
La discusión comenzó cuando Unidos por la convocatoria de economistas fue cuestionada por el peronismo por considerar que las exposiciones tuvieron tono político y no técnico. Según el registro de la sesión, el discurso de Miguel Boggiano atribuyó la pérdida de valor de la moneda a prácticas de gobiernos anteriores, lo que indignó a sectores opositores y a parte de la sala.
Ramiro Castañeira añadió argumentos sobre el funcionamiento del Banco y aseguró que la actual carta orgánica permitió prácticas que, a su juicio, vaciaron reservas; esas afirmaciones aumentaron el malestar y motivaron reclamos de representantes de PRO y UCR por la elección de invitados. Itai Hagman calificó la convocatoria y cuestionó la calidad técnica de los oradores, y minutos después el peronismo firmó el despacho en disidencia y se retiró.
En la reacción interna, dirigentes de La Libertad Avanza pidieron disculpas a sus aliados por el tono de algunas intervenciones, mientras que desde bloques aliados se intentó contener la crisis para asegurar la firma del dictamen favorable. El episodio por los invitados quedó registrado como el motivo Central del choque político en el plenario.
Ejes técnicos del proyecto y calendario para la votación
El texto que obtuvo dictamen propone cinco ejes principales: hacer de la preservación del valor de la moneda el mandato Central del Banco, eliminar el financiamiento monetario al Tesoro, restringir la distribución de utilidades, endurecer las condiciones para remover autoridades y cerrar el mecanismo de letras intransferibles. Esos ejes apuntan a modificar la gobernanza del BCRA y a limitar la emisión en la Argentina.
Entre las modificaciones técnicas figura un ajuste en los encajes para que parte del efectivo en las cajas de los bancos pueda contabilizarse como reserva obligatoria, un cambio que según el despacho busca alterar prácticas operativas vigentes. También se exige una mayoría agravada de dos tercios para la remoción del presidente y los directores del Banco Central, mientras que la designación, según los cuestionamientos, seguiría con requisitos distintos.
Con el dictamen favorable, el oficialismo buscará la media sanción en la sesión prevista para el 26 de agosto; la hoja de ruta parlamentaria y el respaldo de aliados determinarán el curso legislativo del proyecto, que ya enfrenta resistencia opositora y sensaciones encontradas entre aliados e invitados que expusieron en el plenario.