Plenario de comisión

Tras polémica con expositores afines, el oficialismo dictaminó la reforma del BCRA

La Libertad Avanza logró dejar la iniciativa lista para la sesión del 26 de agosto. El despacho favorable llegó tras el malestar opositor por economistas afines invitados y el retiro de la sala de Unión por la Patria.