Apenas horas después de la extensa y peleada sesión del jueves, en la que el oficialismo logró la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, con dos capítulos menos de las pretensiones originales, el texto pasó a la Cámara de Diputados, donde deberá iniciar su derrotero en comisiones.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzará su debate en Diputados
El texto, que fue reducido en dos capítulos respecto del proyecto original, será analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
El pase estuvo a cargo de Bartolomé Abdala (San Luis-LLA), presidente provisional del Senado, en reemplazo de Victoria Villarruel, quien estuvo a cargo del Ejecutivo durante el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia.
Para los próximos días se espera la convocatoria al plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz (LLA) y Legislación General, cuyo titular es Santiago Santurio (LLA).
51 y 6
Como se recordará, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ingresó al Senado con 51 artículos y seis capítulos de reformas. Pero durante el tratamiento en comisiones se desestimaron los cambios al marco normativo que rige sobre el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Luego de varios intentos de llegar al recinto, en la previa a la sesión ordinaria, la iniciativa sufrió la eliminación del capítulo que reformaba a la Ley de Tierras que, inicialmente, pretendía quitar límites a la posibilidad de dominio extranjero sobre los campos rurales y luego puso un tope de 25 % (frente al 15 % actual).
Ya con los apoyos desgastados, el oficialismo en la Cámara alta debió quitar también el capítulo que derogaba un par de artículos a la Ley de Manejo del Fuego y el dictamen solo contiene los cambios a la Ley de Expropiaciones, más los capítulos que agilizan desalojos y el de actualización al Registro de la Propiedad Privada.
Todo este proceso fue acompañado de una masiva movilización frente al Congreso Nacional (donde se desplegó un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad que incluyó gases lacrimógenos y camiones hidrantes) y en distintos puntos del país, para reclamar por la “extranjerización de tierras rurales”, pero también por los otros puntos contenidos en la norma cuyo contenido final quedó notablemente mermado.
De hecho, tras el dictamen que se había obtenido en comisiones en el mes de mayo, la iniciativa fue modificada alrededor de 18 veces, con cambios que se produjeron, incluso, durante el transcurso de la sesión del jueves.
Tampoco fue ese el primer intento de tratar la ley, que venía siendo objetivo del oficialismo desde el inicio de su mandato. La última tentativa fue en la sesión del 16 de julio, antes del receso invernal, en la que el tema Manuel Adorni, ex Jefe de Gabinete de Milei, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, copó el debate y puso en riesgo los números para su tratamiento.
Cómo sigue
De acuerdo a lo que publica el sitio especializado Parlamentario.com, todavía no hubo comunicaciones formales o informales respecto a la posibilidad de que La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados haga un intento por recuperar alguno de los capítulos perdidos.
A priori, la intención es tratar el despacho que se aprobó en la madrugada de este viernes 7 de agosto. Eso implicaría una nueva instancia de negociación con los bloques aliados que, a partir del fuerte rechazo social que cosechó el proyecto, retiraron su apoyo a buena parte al texto que fue llevado al recinto el jueves último. Y la insistencia para su reincorporación abriría la puerta a un nuevo repudio en las calles.