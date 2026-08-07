La Plaza Congreso fue escenario de momentos de tensión durante una protesta convocada contra el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mientras en el Senado avanzaba el tratamiento de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
Hubo corridas e incidentes frente al Congreso durante una marcha contra la ley de propiedad privada
La movilización reunió a organizaciones sociales, políticas y ambientales en rechazo al proyecto que debatía el Senado. La jornada terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con detenidos y personas heridas.
La manifestación, que había comenzado de manera pacífica, derivó en corridas y enfrentamientos en las inmediaciones del Parlamento.
Momentos de tensión
Durante la tarde, miles de personas se concentraron frente al Congreso para expresar su rechazo a distintos puntos del proyecto.
La protesta estuvo atravesada por consignas vinculadas a la defensa del territorio y el cuestionamiento a algunos artículos de la iniciativa, entre ellos los relacionados con la posibilidad de modificar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El clima comenzó a cambiar cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre el vallado instalado frente al edificio legislativo y se produjeron cruces con los efectivos desplegados en el lugar.
Según fuentes oficiales, la Policía utilizó elementos antidisturbios para dispersar a quienes arrojaban objetos y buscaban superar las barreras de seguridad.
El operativo incluyó el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. La intervención provocó que parte de los manifestantes se desplazara hacia calles cercanas, donde continuaron los momentos de tensión con nuevas corridas y enfrentamientos entre algunos grupos y las fuerzas de seguridad.
La situación se extendió durante varias horas en los alrededores del Congreso, con calles parcialmente ocupadas por manifestantes que intentaban regresar al área central de la protesta y efectivos que buscaban mantener despejada la zona.
De acuerdo con el reporte oficial difundido tras los incidentes, hubo personas detenidas y heridos como consecuencia de los enfrentamientos.
Entre los afectados se mencionó a una fotógrafa que sufrió un traumatismo de cráneo y a un integrante de una fuerza de seguridad que fue trasladado luego de recibir un impacto de piedra.
Modificaciones en el proyecto original
Los incidentes ocurrieron mientras el Senado analizaba el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que generó cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones que participaron de la convocatoria frente al Congreso.
Durante el proceso de negociación parlamentaria, el oficialismo aceptó retirar algunos capítulos del texto original para reunir los apoyos necesarios y avanzar con la aprobación. Entre los puntos modificados se encontraba el referido a la eliminación de restricciones para la venta de tierras rurales a extranjeros.
Desde el Gobierno sostuvieron que las modificaciones buscaban facilitar la llegada de inversiones y que la discusión sobre esos temas podría retomarse más adelante. La oposición, en cambio, planteó objeciones vinculadas al impacto que podrían tener esos cambios sobre el territorio y los recursos naturales.
La protesta frente al Congreso se desarrolló en paralelo al debate legislativo y reunió a distintos sectores que rechazaban la iniciativa.
Organizaciones sociales, agrupaciones políticas y espacios ambientalistas participaron de la convocatoria con reclamos centrados en la defensa del acceso a la tierra y la preservación de regulaciones vigentes.