Diputados

La exclusión de funcionarios de Inocencia Fiscal II destrabó el dictamen

La Libertad Avanza consiguió las firmas para llevar al recinto la reforma del régimen simplificado de Ganancias, pero con un cambio sensible en el proyecto: las personas políticamente expuestas no podrán adherir. La oposición celebró la marcha atrás, aunque mantuvo su rechazo.